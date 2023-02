Điểm nhấn khu đô thị Vinhomes Grand Park

TP HCMVinhomes Grand Park có ưu thế về vị trí, hệ cảnh quan, tiện ích và môi trường sống, đáp ứng đa dạng nhu cầu cư dân.

Vinhomes Grand Park tọa lạc tại phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức (TP HCM), quy mô 271 ha, định hướng trở thành khu đô thị năng động, hiện đại. Ngoài hưởng lợi hạ tầng, dự án sở hữu còn ưu điểm quy hoạch, thiết kế, đáp ứng nhu cầu ở, nghỉ dưỡng và giải trí cho cư dân.

Vị trí kết nối

Vinhomes Grand Park thừa hưởng lợi thế giao thông kết nối của TP Thủ Đức. Dự án nằm gần tuyến metro số 1, cao tốc Long Thành - Dầu Giây... giúp cư dân thuận tiện di chuyển vào trung tâm TP HCM, khu công nghệ cao hay kết nối các tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nguyên. Hiện loạt công trình hạ tầng mới như nút giao An Phú, đường Vành đai 3 cũng được đẩy nhanh tiến độ triển khai, mở ra nhiều triển vọng cho khu đô thị.

Xe buýt điện Vinbus chạy trong khu đô thị Vinhomes Grand Park. Ảnh: Vinhomes

Ngoài ra, tuyến xe điện VinBus vận hành từ năm 2022 là phương tiện kết nối khu đô thị đến bến xe buýt Sài Gòn (quận 1). Tương lai, hệ thống giao thông này mở rộng lộ trình, đưa cư dân khu đô thị đến nhiều địa điểm trong thành phố và ngược lại.

Lợi thế không gian xanh

Lấy cảm hứng từ miền thiên nhiên giữa lòng đô thị, Vinhomes Grand Park sở hữu quần thể 15 công viên chủ đề ven sông. Một số hạng mục nổi bật như công viên Ánh sáng rộng 36 ha, thiết kế mang phong cách vườn nhiệt đới Garden By The Bay (Singapore), công viên gym ngoài trời với hơn 800 máy tập, công viên BBQ có gần 100 điểm nướng, công viên dưỡng sinh, văn hóa, nghệ thuật...

Công viên Ánh sáng rộng 36 ha tại Vinhomes Grand Park. Ảnh: Vinhomes

Bên cạnh hệ thống công viên, mảng xanh tại Vinhomes Grand Park còn thể hiện trong những tiện ích nội khu hồ bơi, khu tập thể thao ngoài trời, khu vui chơi trẻ em...

"Hệ sinh thái ngoài trời không chỉ giúp điều hòa không khí mà còn mang lại nguồn cảm hứng sống tươi mát, giúp cư dân có những trải nghiệm nghỉ dưỡng mỗi ngày", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Điểm đến lễ hội, nghỉ dưỡng

Nắm bắt xu hướng phát triển mô hình đô thị nước ngoài, chủ đầu tư Vinhomes tạo lập Vinhomes Grand Park trở thành điểm đến hiện đại, năng động với nhiều hoạt động lễ hội, nghỉ dưỡng.

Tại khu đô thị phía Đông TP HCM, chuỗi lễ hội âm nhạc, cắm trại... tổ chức vào mỗi cuối tuần. Đầu tháng 1 vừa qua, phố ẩm thực đêm Vinhomes Grand Park khai trương, trở thành điểm hẹn thu hút nhiều cư dân và du khách. Hạng mục quy hoạch theo mô hình phố đêm, diện tích 8.000 m2, quy tụ khoảng 130 gian hàng đồ ăn, thức uống.

Toàn cảnh phố ẩm thực đêm tại Vinhomes Grand Park. Ảnh: Vinhomes

Ngoài thưởng thức ẩm thực phố đêm, các hoạt động cộng đồng, chương trình âm nhạc hay các sự kiện lớn như trung thu, Giáng sinh... cũng được tổ chức đều đặn tại khu đô thị.

Chất nghỉ dưỡng của Vinhomes Grand Park thể hiện ở hệ sinh thái tiện ích, cảnh quan và quy hoạch. Với mật độ xây dựng 22,5%, diện tích còn lại dành cho cây xanh, hồ nước, thảm cỏ, tạo không gian thoáng đãng, yên bình, thích hợp để thư giãn.

Ngoài ra, mỗi phân khu trong đại đô thị mang phong cách thiết kế khách nhau như The Origami mang màu sắc xứ sở Phù Tang, The Manhatta lấy cảm hứng nhịp sống thượng lưu nước Mỹ hay The Beverly có kiến trúc thành phố Beverly Hills (Califonia, Mỹ)... đáp ứng đa dạng nhu cầu, mang đến cuộc sống nhiều cảm xúc cho cư dân.

Nhiều tiện ích giáo dục

Bên cạnh phát triển sản phẩm nhà ở cao cấp, đầu tư kiến trúc và tiện ích, chủ đầu tư Vinhomes còn chú trọng xây dựng môi trường giáo dục toàn diện tại Vinhomes Grand Park.

Phối cảnh trường Brighton College Vietnam. Ảnh: Vinhomes

Khu đô thị sở hữu hệ thống trường học đa dạng gồm 12 trường mầm non, 6 tiểu học, 4 trung học trải đều khắp phân khu. Sắp tới, trường học quốc tế Brighton College Vietnam (hệ thống giáo dục đến từ Anh) thành lập tại Vinhomes Grand Park, tạo môi trường phát triển kiến thức, kỹ năng, trải nghiệm thực tế cho cộng đồng cư dân nhí.

Đại diện Vinhomes cho biết, hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng, tiện ích và môi trường sống, Vinhomes Grand Park mang kỳ vọng trở thành điểm đến kết nối, thu hút dòng dịch chuyển dân cư đổ về.

Hoàng Khải