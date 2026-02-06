Điểm nhấn hai năm gia nhập thị trường Việt Nam của Lynk & Co

Lynk & Co mang đến làn gió mới cho thị trường ôtô Việt Nam trong bối cảnh người dùng ưu tiên những trải nghiệm cá nhân và sự đa dạng của công nghệ.

Đến Việt Nam năm 2023, Lynk & Co mang đến lối tiếp cận và tư duy mới cho thị trường ôtô trong nước, khi đưa ra chiến lược tập trung vào thiết kế sản phẩm, nền tảng công nghệ, xây dựng cộng đồng, giữ kết nối chặt chẽ và dài hạn với người dùng.

Theo nghiên cứu của hãng này, độ tuổi người dùng sở hữu ôtô ngày càng trẻ hóa, cùng sự phát triển của công nghệ, đã thúc đẩy thị trường dịch chuyển sang các tiêu chí mới như trải nghiệm người dùng, cá tính thương hiệu, hay khả năng kết nối đa dạng. Thể hiện cho hướng tiếp cận mới trên là những dòng xe được hãng ra mắt như Lynk & Co 01, 03+, 06, 08 và 09, đều sở hữu ngôn ngữ thiết kế mang màu sắc đô thị hiện đại, khác biệt và tạo lối đi riêng so với các thương hiệu khác trên thị trường.

Người dùng nhận bàn giao mẫu SUV cao cấp của Lynk & Co. Ảnh: Lynk & Co

Khảo sát nội bộ từ hãng này chỉ ra rằng, khoảng 60% khách hàng tiềm năng tại Việt Nam cho biết, thiết kế là yếu tố tạo ấn tượng ban đầu tốt nhất khi tiếp cận sản phẩm. Song song đó, công nghệ được đặt vị thế quan trọng trong chiến lược sản phẩm của Lynk & Co, khi các dòng xe được trang bị hệ thống thông tin giải trí đa dạng, hỗ trợ lái nâng cao ADAS, cập nhật phần mềm qua mạng OTA, hay khả năng kết nối các nền tảng số...

Báo cáo từ J.D.Power năm 2023 cho thấy, công nghệ và tính năng kết nối chiếm 25-30% yếu tố ảnh hưởng quyết định mua ôtô của người dùng, phản ánh xu hướng coi chiếc xe như một sản phẩm công nghệ, gắn liền phong cách sống của chủ sở hữu.

Hợp tác Tasco Auto ở thị trường Việt Nam

Thương hiệu Lynk & Co tại Việt Nam được phân phối chính hãng qua GreenLynk Automotives, thuộc hệ thống Tasco Auto, doanh nghiệp có hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối, bán lẻ, sở hữu thị phần top đầu trong ngành tại Việt Nam.

Lynk & Co đặt showroom tại các đô thị lớn, tập trung vào tính nhất quán về ngôn ngữ thiết kế, thông tin sản phẩm và trải nghiệm khách hàng. Hãng này cũng minh bạch hóa các thông tin về cấu hình, giá bán, chính sách dịch vụ, đồng thời kết nối trải nghiệm trực tuyến và trực tiếp, một phần trong chiến lược đơn giản hóa trải nghiệm mua xe cho người dùng.

Không gian Co:collection tại một showroom Lynk & Co. Ảnh: Lynk & Co

Sau khoảng 2 năm ở thị trường Việt Nam, Lynk & Co sở hữu mạng lưới gồm 39 showroom, hơn 70 xưởng dịch vụ Carpla Service trên toàn quốc, nhằm tối ưu trải nghiệm tiếp cận, sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa cho người dùng. Hãng này cũng xây dựng cộng đồng là các chủ sở hữu xe, nơi showroom là những Co:club - không gian sinh hoạt dành cho những người yêu chuộng thương hiệu.

Tại đây, hoạt động Co:talk được tổ chức là các buổi giao lưu, chia sẻ về công nghệ, trải nghiệm sử dụng xe, lối sống đô thị; hay giới thiệu các bộ sưu tập Co:collection gồm phụ kiện thời trang, mang nhận diện thương hiệu riêng biệt. Cộng đồng chủ xe Lynk & Co cũng tham gia nhiều hành trình roadtrip, trải nghiệm theo nhóm nhằm duy trì kết nối trực tiếp với hãng.

Các chủ xe Lynk & Co trong một buổi chia sẻ Co:Talk. Ảnh: Lynk & Co

Chương trình Co:member cũng hỗ trợ người dùng Việt Nam tiếp cận mạng lưới trải nghiệm toàn cầu của Lynk & Co, gồm các ưu đãi dịch vụ, hỗ trợ linh hoạt, hay góp mặt tại các sự kiện cộng đồng ở nhiều quốc gia. Về chiến lược khách hàng, Lynk & Co định vị nhóm người dùng chủ yếu là Gen Z và Millennials thành đạt, độ tuổi 28-40, sinh sống ở các đô thị lớn và tư duy cởi mở.

Một số mẫu xe của hãng cũng được ghi nhận tại các giải thưởng có tính chuyên môn cao, như Lynk & Co 06 đạt danh hiệu "Xe triển vọng của năm" tại Car Awards 2024; Lynk & Co 08 EM-P và nền tảng EM-P Super Hybrid lần lượt được vinh danh ở các hạng mục sản phẩm và công nghệ tại Car Awards 2025. Bên cạnh đó, Lynk & Co đã triển khai 39 trạm sạc nhanh từ quý I năm ngoái, hướng tới mục tiêu phủ kín trạm sạc tại hệ thống showroom ngay trong năm nay.

Theo các chuyên gia, khoảng 2 năm gia nhập thị trường Việt Nam, Lynk & Co đã dần định hình được bản sắc riêng của thương hiệu, nhờ chiến lược, định hướng rõ ràng và thấu hiểu nhóm khách hàng mục tiêu. Cách tiếp cận bằng thiết kế, công nghệ, trải nghiệm thực tế và xây dựng cộng đồng của Lynk & Co cũng mang đến làn gió mới lạ cho thị trường ôtô, phản ánh sự dịch chuyển trong hành vi mua sắm, sử dụng xe tại các đô thị Việt Nam.

Quang Anh