Điểm nhấn đầu tư của dự án An Phát Residence

Dự án An Phát Residence thu hút quan tâm từ các nhà đầu tư nhờ ưu điểm về vị trí, pháp lý và chính sách thanh toán linh hoạt.

TP Dĩ An phát triển đồng bộ về hạ tầng giao thông, kinh tế - xã hội, tạo lực đẩy cho thị trường bất động sản tỉnh Bình Dương nói chung. Khu vực này quy tụ đầy đủ hàng loạt công trình giáo dục, y tế, vui chơi - giải trí, trung tâm thương mại, khách sạn, cửa hàng thời trang, cửa hàng tiện lợi..., thu hút nhiều nhà đầu tư đến phát triển nhiều dự án. Trong đó, dự án nhà phố thương mại An Phát Residence với vị trí đắc địa ngay trung tâm TP Dĩ An nhận được nhiều phản hồi tích cực từ thị trường.

Dãy nhà phố thương mại An Phát Residence tại trung tâm TP Dĩ An. Ảnh: An Phát Group

An Phát Resdidence do Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng địa ốc An Phát làm chủ đầu tư, tọa lạc trên mặt tiền đường Bùi Thị Xuân (phường Tân Bình, TP Dĩ An). Đây là vị trí trung tâm thành phố, có nhiều thuận lợi cho hoạt động kinh doanh và sinh hoạt hàng ngày nhờ nằm giữa các khu dân cư sầm uất hiện hữu, có hệ thống giao thông kết nối liền mạch, linh hoạt với các khu vực trong và ngoài tỉnh. Nhờ lợi thế về vị trí, dự án được nhiều nhà đầu tư đánh giá cao về khả năng tối ưu hóa lợi nhuận khi vừa có để ở và kết hợp kinh doanh.

"Những căn nhà phố ở An Phát Residence hội đủ nhiều điều kiện phù hợp để mở công ty, văn phòng giao dịch hay các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, shop thời trang, cửa hàng tạp hóa, ăn uống, cà phê...", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Nội thất bên trong của một cơ sở chăm sóc sắc đẹp Spa Mai Xinh nằm trong khu phố An Phát Residence. Ảnh: An Phát Group

Theo đánh giá của giới đầu tư, nguồn cung sản phẩm nhà phố tại TP Dĩ An sẽ có xu hướng khan hiếm vì tốc độ đô thị hóa ngày càng cao, khiến quỹ đất trở nên hạn chế và được ưu tiên cho các dự án nhà cao tầng, cao ốc văn phòng. Đây cũng là một lý do giúp những dự án nhà phố chất lượng như An Phát Residence trở nên thu hút trên thị trường.

Bên cạnh đó, giá trị gia tăng của nhà phố mặt tiền được kỳ vọng sẽ đi theo tốc độ phát triển trong khu vực. Với tốc độ phát triển TP Dĩ An hiện nay, những căn nhà phố măt tiền đường như An Phát Residence sẽ có nhiều tiềm năng nâng cao giá trị.

Ngoài ra, yếu tố pháp lý cũng là một lợi thế của An Phát Residence. Theo đó, tất cả 51 căn nhà tại dự án đều có sổ riêng từng căn. Nhà đầu tư có thể ký kết hợp đồng công chứng chuyển nhượng và nhận nhà ngay để đưa vào sử dụng, khai thác thu lợi nhuận bằng việc cho thuê, tích lũy tài sản.

Lễ khai trương nhà mẫu An Phát Residence tại Dĩ An. Ảnh: An Phát Group

Chủ đầu tư cũng đưa ra những chính sách thanh toán linh hoạt và chương trình chiết khấu, giúp giảm nhẹ gánh nặng tài chính cho khách hàng. Cụ thể, khách hàng mua nhà tại dự án An Phát Residence sẽ được ngân hàng BIDV hỗ trợ vay đến 70% giá trị tài sản, với thời hạn vay là 20 năm. Ngân hàng OCB sẽ hỗ trợ tài chính cho người mua đến 80% giá trị tài sản và thời gian vay kéo dài đến 30 năm.

Tường An