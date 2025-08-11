Điểm nhấn đại nhạc hội T&T City Millennia

Sự xuất hiện của loạt ngôi sao giải trí, màn trình diễn 1.000 drone cùng chương trình tri ân là những điểm nhấn tại đại nhạc hội ngày 9/8 T&T City Millennia, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

Đại nhạc hội chủ đề "Khơi mạch nguồn Di sản - Vững bước Kỷ nguyên mới" do Tập đoàn T&T Group quy tụ hàng chục nghìn khán giả. Sự kiện hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Lấy cảm hứng từ hành trình khám phá phương Đông của nhà thám hiểm Marco Polo, đại nhạc hội được dàn dựng nhằm kết nối các giá trị văn hóa Đông - Tây, tôn vinh di sản miền đất Chín Rồng, qua đó, hướng tới hình ảnh đô thị mới hiện đại.

Khu đô thị T&T City Millennia biến thành một sân khấu mở với ánh sáng, âm nhạc, laser, công nghệ trình chiếu 3D mapping, drone show và pháo hoa nghệ thuật. Chương trình gồm ba chương hồi, lần lượt với tên gọi: Đất anh hùng - Miền di sản; Sông ánh sáng - Sắc tinh hoa và Thắp di sản - Sáng kỷ nguyên.

Hàng chục nghìn khán giả Tây Ninh tại đại nhạc hội. Ảnh: T&T Group

Sự xuất hiện của loạt ngôi sao của làng nhạc Việt như Đức Tuấn, Uyên Linh, Chi Pu, Isaac, Erik, (S)Trong Trọng Hiếu, Quân A.P, Hà Nhi, Tiêu Minh Phụng, DJ Mie... khuấy động sân khấu.

Điểm nhấn của chương trình còn đến từ phần trình diễn drone quy mô và màn bắn pháo hoa nghệ thuật. Trên nền trời đêm của đại đô thị, hơn 1.000 drone đồng loạt cất cánh, tái hiện những biểu tượng về vẻ đẹp văn hóa, con người Tây Ninh nói riêng và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Sân khấu mở ngập tràn ánh sáng. Ảnh: T&T Group

Tại sự kiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã trao tặng bằng khen cho Tập đoàn T&T và cá nhân doanh nhân Đỗ Quang Hiển, nhà sáng lập, Chủ tịch điều hành Tập đoàn T&T Group vì những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Nhiều năm qua, T&T Group đã phát triển các dự án quy mô lớn, đồng bộ, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho Tây Ninh. Nổi bật là thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia, đại đô thị 267 ha được kiến tạo theo tiêu chuẩn xanh, hiện đại, thông minh, tích hợp đầy đủ tiện ích xã hội, hạ tầng đồng bộ và công nghệ tiên tiến, đồng thời mang đậm dấu ấn văn hóa vùng đất Chín Rồng. Dự án lấy cảm hứng từ hành trình khám phá phương Đông của Marco Polo thế kỷ XIII, khẳng định tầm nhìn dài hạn và triết lý phát triển bền vững của T&T Group tại vùng đất Tây Ninh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh trao tặng bằng khen cho Tập đoàn T&T và cá nhân doanh nhân Đỗ Quang Hiển. Ảnh: T&T Group

Tây Ninh đang hướng tới hình ảnh địa phương năng động của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Theo ông Nguyễn Tất Thắng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, trên nền móng lịch sử, Cần Giuộc đang chuyển mình, hội tụ những lợi thế vượt trội và mở ra một chương phát triển mới, trở thành một trong những cực tăng trưởng của Tây Ninh.

"Tây Ninh sẽ tăng tốc, bứt phá cùng sự đồng hành của chính quyền, doanh nghiệp và cả cộng đồng. Tập đoàn T&T Group cam kết tiếp tục song hành cùng địa phương để hiện thực hóa tầm nhìn đó", ông Nguyễn Tất Thắng khẳng định.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã trao kỷ lục quốc gia cho hai công trình điểm nhấn của đại đô thị T&T City Millennia gồm tuyến phố đi bộ Millennia Journey và Dòng sông Ánh sáng.

Đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận kỷ lục. Ảnh: T&T Group

Cụ thể, Millennia Journey - Hành trình thiên niên kỷ là tuyến phố đi bộ trong khuôn viên khu đô thị, có các trạm dừng trải nghiệm đa dạng chủ đề nhất, lấy cảm hứng từ hải trình khám phá phương Đông của Marco Polo. Light River – Dòng sông Ánh sáng xác lập kỷ lục là tuyến đường thủy trong khuôn viên khu đô thị tích hợp hệ thống phun sương và công nghệ trình chiếu âm thanh, ánh sáng dài nhất.

Hiệp hội Sáng tạo và bản quyền tác giả Việt Nam cũng trao chứng nhận đăng ký công bố sáng tạo cho tác phẩm viết kịch bản Dòng sông Ánh sáng và tác phẩm kiến trúc không gian Dòng sông Ánh sáng của tác giả Đỗ Quang Hiển.

Thông qua chương trình đại nhạc hội, T&T kỳ vọng mỗi nơi doanh nghiệp đặt chân đến sẽ mở ra những tiềm năng, trở thành cực phát triển mới. "Đó không phải là câu chuyện riêng lẻ từng dự án, mà là hành trình có chiến lược và được chuẩn bị bài bản", đại diện tập đoàn nhấn mạnh.

Trong hành trình đó, T&T Group đặt con người, văn hoá, thiên nhiên làm trung tâm, hướng tới kiến tạo những đại đô thị theo tinh thần "tinh hoa thế giới, bản sắc Việt Nam", đề cao trị bền vững.

