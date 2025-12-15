Điểm nhấn của OriginOS 6 trên Vivo V60 5G

OriginOS 6 trên Vivo V60 5G được cải tiến về giao diện và hiệu năng, hướng đến nâng trải nghiệm người dùng qua các tính năng bảo mật, tiện ích thông minh.

OriginOS 6 đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phần mềm của Vivo, cho thấy định hướng chuyển từ "đổi mới giao diện" sang "tối ưu trải nghiệm tổng thể", theo công bố của hãng.

Giao diện OriginOS 6 khởi động trên smartphone V60 5G. Ảnh: Vivo

Dựa trên kiến trúc Origin Smooth Engine thế hệ mới, hệ điều hành này điều chỉnh phân bổ tài nguyên cho ba mô-đun: xử lý, lưu trữ và hiển thị. Các mô-đun hướng đến khả năng hoạt động nhịp nhàng, duy trì độ ổn định và mượt mà khi sử dụng lâu dài.

OriginOS 6 trên Vivo V60 5G mang đến các hiệu ứng thị giác mới. Các điều chỉnh ánh sáng, bóng đổ và sắc độ giúp đồng bộ hóa giao diện. Bộ biểu tượng được cân chỉnh lại tỷ lệ, bảng thông báo rõ ràng, và hiệu ứng chuyển cảnh đảm bảo sự liền mạch.

Màn hình chính 4x7 cung cấp không gian sắp xếp rộng rãi, cùng hệ thống widget tinh chỉnh với phong cách bo cong nhẹ, hiện đại hơn. Hiệu ứng lật thẻ thay đổi theo góc nghiêng của máy, trong khi hình nền động vận hành mượt mà. Với màn hình khóa, người dùng có thể tùy biến cá nhân với các thiết lập về đồng hồ và màu sắc. Font chữ Vivo Sans tối ưu độ rõ ràng, đặc biệt khi bật chế độ tối. Khi nghe nhạc, hệ thống thay đổi màu nền theo ảnh bìa album. Thư viện bổ sung tùy chọn bật hoặc tắt watermark trong trình chỉnh sửa ảnh.

Mẫu V60 5G sử dụng hệ điều hành mới nhất của Vivo. Ảnh: Vivo

Theo hãng, OriginOS 6 trên Vivo V60 5G mang lại trải nghiệm mượt mà với hệ thống xử lý hoạt ảnh theo kiến trúc mới. Các thao tác vuốt mở ứng dụng và chuyển trang diễn ra nhanh và liền mạch. Các hiệu ứng mờ nền và co giãn cửa sổ phù hợp mắt nhìn.

Tìm kiếm AI là công cụ hữu ích cho người dùng khi cần nhập vài từ mô tả để gợi ý tệp tin hoặc cài đặt liên quan. Ghi chú tích hợp tóm tắt nội dung và dịch thuật nhanh, phù hợp cho học tập và công việc cơ bản. Trải nghiệm nghe nhạc cũng được tinh chỉnh với màn hình khóa hiển thị ảnh bìa album toàn màn hình, tăng sự đồng bộ giữa giao diện và nội dung đang nghe. Bộ công cụ chỉnh sửa ảnh cải thiện với tính năng xóa vật thể, làm rõ chi tiết và tăng sáng.

Các chủ đề giao diện trên OriginOS 6. Ảnh: chụp màn hình

OriginOS 6 còn có không gian riêng tư cho dữ liệu nhạy cảm. Khi thoát khỏi vùng này, nội dung được ẩn hoàn toàn tạo sự an tâm khi chia sẻ thiết bị. Hệ thống bổ sung Chống trộm, nhận diện chuyển động bất thường sẽ khóa thiết bị ngay lập tức. TrustMark, cơ chế xác thực hình ảnh nhằm giảm nguy cơ giả mạo nội dung, cho thấy Vivo đang hướng đến việc tăng độ tin cậy của dữ liệu, phù hợp với bối cảnh bảo mật số hiện nay. Về bảo mật và hiệu năng, hãng này đã tăng cường khả năng bảo mật toàn diện với Vivo Security, cùng công nghệ BlueVolt được nâng cấp, giúp tối ưu hiệu suất năng lượng.

Theo hãng, OriginOS 6 trên vivo V60 5G mang đến những cải tiến rõ rệt, thể hiện qua độ mượt của thao tác hàng ngày, khả năng cá nhân hóa rộng, bộ công cụ thông minh và các lớp bảo mật được mở rộng.

Quang Anh