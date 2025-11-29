Điểm nhấn của EVNSPC tại hội nghị điện lực toàn quốc 2025

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) gây chú ý với các sản phẩm công nghệ nổi bật tại Hội nghị Khoa học Công nghệ Điện lực toàn quốc 2025, ngày 27-28/11.

Hội nghị Khoa học Công nghệ Điện lực toàn quốc 2025 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp Hội Điện lực Việt Nam tổ chức. Tại sự kiện, EVNSPC thu hút sự quan tâm của đại biểu và khách tham quan thông qua các sản phẩm, giải pháp công nghệ nổi bật, mang tinh thần đổi mới trong chuyển đổi số.

Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An (áo xanh), ông Mai Quốc Hội, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Điện lực Việt Nam (áo xám) cùng các đại biểu tham quan gian hàng EVNSPC. Ảnh: EVNSPC

Tại Triển lãm Khoa học Công nghệ Điện lực – Techshow 2025, gian hàng của EVNSPC có 10 sản phẩm nổi bật. Trong đó gồm mô hình sa bàn tái hiện hai công trình trọng điểm: Tuyến cáp ngầm 110 kV Hà Tiên – Phú Quốc và đường dây 220 kV Kiên Bình – Phú Quốc. Theo EVNSPC, hai công trình này nâng tổng công suất truyền tải ra đảo lên gấp 5-6 lần, đảm bảo nhu cầu điện đến năm 2035, tạo nền tảng cho Phú Quốc phát triển thành trung tâm du lịch và đặc khu kinh tế quan trọng.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, EVNSPC giới thiệu hai công nghệ tiên tiến: ứng dụng BIM trong thiết kế – thi công – vận hành công trình 110–220 kV và giải pháp Scan to BIM tái tạo mô hình ảo toàn bộ công trình. Các giải pháp kỹ thuật khác bao gồm thiết bị điều khiển từ xa vệ sinh cách điện hotline mà không cần cắt điện. Hệ thống này phù hợp cho lưới điện 22 kV.

Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn (thứ 3 từ phải sang) cùng các đại biểu tham quan gian hàng EVNSPC. Ảnh: EVNSPC

Các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo của EVNSPC cũng thể hiện định hướng chuyển đổi số. Các ứng dụng như AI phân tích tín hiệu phóng điện cục bộ; AI giám sát an toàn lao động; AI chẩn đoán sự cố máy biến áp bằng phân tích khí hòa tan được giới thiệu. Theo EVNSPC, mô hình mô phỏng thiết bị nhất thứ trạm 110 kV do Công ty Thí nghiệm điện miền Nam xây dựng được đánh giá cao.

Techshow 2025 có sự hiện diện của 52 gian hàng trưng bày các giải pháp, thiết bị và công nghệ từ các đơn vị trong và ngoài nước. Không gian triển lãm năm nay cho thấy bước tiến mạnh mẽ của khoa học công nghệ ngành Điện lực Việt Nam, từ lưới điện thông minh, SCADA, DMS, OMS, AI camera, IoT đến các công nghệ truyền tải, phân phối, UAV, Lidar, hệ thống quản lý vận hành, tối ưu hóa nhà máy điện, an ninh mạng công nghiệp, giải pháp tiết kiệm điện, sạc xe điện, năng lượng tái tạo và BESS.

Ông Hoàng Quốc Sơn (bên phải), Trưởng ban Truyền thông EVNSPC giới thiệu các sản phẩm công nghệ của EVNSPC tại gian hàng cho khách tham quan. Ảnh: EVNSPC

Tại hội nghị, EVNSPC trình bày nghiên cứu dự báo phụ tải điện tại khu vực phía Nam Việt Nam bằng mô hình Rolling Sarimax. Ông Bùi Quốc Hoan - Phó Tổng giám đốc EVNSPC cho biết, dự báo phụ tải điện đóng vai trò quan trọng trong quy hoạch và vận hành hệ thống điện quốc gia. Mô hình Rolling Sarimax sử dụng phương pháp cuốn chiếu để nâng cao độ chính xác dự báo trong bối cảnh biến động thực tế.

Theo EVNSPC, kết quả thử nghiệm trên dữ liệu phụ tải hàng ngày từ năm 2021-2024 cho thấy mô hình này đạt hiệu suất tốt với sai số trung bình 1,79%. Nghiên cứu này chứng minh một mô hình tuyến tính với cơ chế cập nhật động có thể đạt hiệu quả cao hơn so với các kiến trúc học sâu phức tạp.

Ngoài ra, EVNSPC còn trình bày các tham luận như: Phân tích năng lực tiếp nhận các nguồn phân tán; ứng dụng trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật phân tích khí hòa tan trong dầu để chẩn đoán sự cố tiềm ẩn trong máy biến áp; ứng dụng mạng Neuron nhiều lớp trong phân tích tín hiệu phóng điện cục bộ.

"Các sản phẩm và nghiên cứu của EVNSPC khẳng định nỗ lực ứng dụng khoa học công nghệ, cho thấy quyết tâm đổi mới để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về phụ tải và an ninh năng lượng. Điều này nhằm triển khai hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo cung cấp điện an toàn và ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam và cả nước", đại diện doanh nghiệp nói.

Theo ban tổ chức, sự kiện đã quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai, bão lụt với tổng số tiền hơn 124 triệu đồng.

(Nguồn: EVNSPC)