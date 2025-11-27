Điểm nhấn công nghệ trên Vivo X300 series

Mẫu flagship của Vivo tại thị trường Việt Nam giữ thế mạnh camera, hiệu năng chip kép, pin tối ưu và hệ điều hành OriginOS 6.

Trong nhiều năm, Vivo tạo điểm nhấn với các mẫu smartphone có khả năng chụp ảnh đẹp, tự nhiên, công nghệ nhiếp ảnh hàng đầu thị trường. Dấu ấn này tiếp tục thể hiện trên X300 Pro với cụm camera độ phân giải lớn, khả năng zoom xa và thuật toán xử lý hình ảnh hoàn thiện hơn.

Hình ảnh chụp bằng Vivo X300 Pro. Ảnh: Vivo

Vivo X300 Pro sử dụng cấu hình chip kép, gồm SoC Dimensity 9500 và chip xử lý hình ảnh VS1 kết hợp chip V3+. CPU/GPU sẽ đảm nhiệm xử lý ứng dụng, game và thao tác đa nhiệm. Trong khi đó, VS1 chuyên xử lý khung hình với khả năng tối ưu màu sắc, giảm nhiễu và tăng tốc thuật toán AI, còn V3+ đảm nhận hậu kỳ hình ảnh, nâng chất lượng ảnh, giữ chi tiết và độ tương phản chuẩn xác hơn.

Theo các chuyên gia, sự phân chia nhiệm vụ rõ ràng giữa CPU/GPU và chip hình ảnh giúp máy mạnh mẽ và ổn định khi sử dụng lâu dài. "Nói cách khác, hiệu năng mạnh mẽ không phải để phục vụ "cuộc chạy đua" cấu hình, mà giá trị cốt lõi giúp người dùng không còn sợ máy giật, khựng hay quá nhiệt khi cần chụp hoặc quay nhiều, đảm bảo người dùng có thể thỏa sức trải nghiệm và ghi lại các khoảnh khắc", một chuyên gia công nghệ cho biết.

Vivo X300 Pro dùng hệ điều hành OriginOS6. Ảnh: Vivo

Vivo X300 Pro trang bị pin dung lượng 6.510 mAh, sạc 90 W, được hãng tối ưu cho các hoạt động đa tác vụ, hoặc khi chụp ảnh, quay video 4K liên tục trong thời gian dài. Hệ điều hành OriginOS 6 cũng cho trải nghiệm mượt mà hơn, hiệu ứng chuyển động nhanh, giảm độ trễ và liền mạch.

Trong lễ ra mắt, Vivo khẳng định X300 Pro là điện thoại "vua camera tele" khi sử dụng ống kính tiêu cự 85 mm (zoom 3,5x), khẩu độ f/2.67, phủ lớp Zeiss T* và đạt chứng nhận của hãng quang học này. Điểm đặc biệt còn nằm ở cảm biến HPB kích thước 1/1,4 inch, đồng phát triển giữa Vivo và Samsung, độ phân giải 200 megapixel.

Các tùy chọn chủ đề trên Vivo X300 Pro. Ảnh: Vivo

Máy hỗ trợ quay video 8K/30 fps và 4K/60 fps. Các thuật toán AI hỗ trợ nhận diện bối cảnh, ổn định hình ảnh chống rung quang học OIS. Vivo X300 có cấu hình là RAM 12 GB, bộ nhớ 256 GB, hai lựa chọn màu đen và hồng. Còn X300 Pro trang bị RAM 16 GB, bộ nhớ 512 GB, hai màu nâu sa mạc và đen.

Quang Anh