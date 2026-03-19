Điểm nhấn công nghệ trên gạt mưa ôtô Osram

Thương hiệu Đức tham gia thị trường gạt mưa ôtô, trang bị các tính năng theo tiêu chuẩn cao và thiết kế khí động học tại thị trường Việt Nam.

Lần đầu tham gia thị trường gạt mưa ôtô, Osram nghiên cứu và phát triển sản phẩm theo chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt của hãng, kết hợp thiết kế khí động học và lưỡi gạt phủ nano nhằm đảm bảo độ bền cao. Đại diện công ty Thiên Nhẫn, nhà phân phối gạt mưa Osram tại Việt Nam cho biết, sản phẩm này đánh dấu mốc thương hiệu mở rộng dải sản phẩm, mang đến lựa chọn tối ưu cho người dùng Việt Nam trong điều kiện thời tiết mưa nhiều và khắc nghiệt.

Thiên Nhẫn phân phối chính hãng gạt mưa và thiết bị chiếu sáng Osram tại Việt Nam. Ảnh: Thiên Nhẫn

Trong ngành công nghiệp ôtô, Osram là thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực linh kiện và giải pháp chiếu sáng cho các dòng xe. Sản phẩm của hãng này thường xuất hiện trên các dòng xe cao cấp, nhờ đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và độ tin cậy.

"Mở rộng sang lĩnh vực gạt mưa là bước đi chiến lược của Osram nhằm hoàn thiện hệ sinh thái phụ tùng ôtô. Điều này cũng giúp đưa những tiêu chuẩn công nghệ quen thuộc của thương hiệu đến gần hơn với người dùng", đại diện nhà phân phối Thiên Nhẫn cho biết.

Theo đó, thiết kế gạt mưa Osram được tối ưu tính khí động học. Khung xương kim loại giúp tăng độ bền, tạo nền tảng ổn định cho cấu trúc lưỡi gạt trong quá trình vận hành. Trên thân, Osram tích hợp khe gió hình oval bố trí khoa học. Theo nhà phân phối, khi xe di chuyển, luồng khí đi qua khe sẽ tạo lực ép, giúp gạt mưa bám sát kính theo tốc độ tăng lên.

Thiết kế khí động học với lưỡi gạt phủ Graphite Nano công nghệ cao. Ảnh: Thiên Nhẫn

Đại diện hãng cho biết, sản phẩm được cấu thành bởi cao su NSBCR và lớp phủ NGMPT nhằm tối ưu cho các điều kiện lái xe khác nhau, hướng đến khả năng duy trì độ bền, chịu thời tiết khắc nghiệt và chống ăn mòn tự nhiên.

Mẫu gạt mưa của Osram cũng trang bị hai ngàm chuyển đổi linh hoạt, cho phép tương thích đa dạng dòng xe trên thị trường.

Ngàm chuyển đổi linh hoạt trên gạt mưa Osram. Ảnh: Thiên Nhẫn

Thiên Nhẫn hiện phân phối sản phẩm của nhiều thương hiệu như: Osram, DID, FCC, Bando, Bridgestone, YSS, DriveForce, Aspira, Josho1, Denso... Theo doanh nghiệp này, các sản phẩm bán ra đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đáp ứng tiêu chuẩn của nhiều hãng xe và nhà sản xuất. "Hợp tác giữa Osram và Thiên Nhẫn giúp người dùng có thể yên tâm chất lượng, nguồn gốc sản phẩm và chính sách bảo hành đầy đủ", đại diện doanh nghiệp cho biết.

(Nguồn: Thiên Nhẫn)