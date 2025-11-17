Điểm nhấn công nghệ DM-i Super Hybrid trên BYD Seal 5

BYD Seal 5 trang bị hệ truyền động PHEV (plug-in hybrid) duy nhất phân khúc, khối pin “lưỡi dao” LFP cho tầm di chuyển thuần điện đến 120 km.

BYD Seal 5 khác biệt những đối thủ Nhật Bản trong phân khúc, vốn dùng công nghệ hybrid tự sạc điện (HEV) phân bổ đồng đều công suất từ động cơ đốt trong và năng lượng điện. Công nghệ DM-i Super Hybrid giúp mẫu sedan cỡ C ưu tiên khả năng di chuyển thuần điện, tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu, sức mạnh cũng thuộc top đầu.

Động cơ DM-i Super Hybrid kết hợp giữa động cơ xăng và motor điện, cho phép sạc ngoài. Ảnh: BYD

Cụ thể, Chiếc Sedan hạng C trang bị hệ truyền động PHEV (plug-in hybrid) mang tên DM-i Super Hybrid, gồm máy xăng 1.5 (công suất 97 mã lực, mô-men xoắn 122 Nm), kết hợp môtơ điện (công suất 194 mã lực, mô-men xoắn 300 Nm). Tổng công suất tương đương 209 mã lực của mẫu xe này mạnh nhất phân khúc, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,5 giây và đạt tốc độ tối đa 180 km/h. Theo hãng, Seal 5 có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình 3,8 lít/ 100 km (khi SoC đạt 25%).

Nuôi môtơ điện là khối pin Blade Battery LFP 18,3 kWh với phạm vi hoạt động thuần điện hãng công bố 120 km. Kết hợp cả máy xăng, môtơ điện xecó thể di chuyển quãng đường hơn 1.200 km, theo thử nghiệm của hãng. Vào tháng 10, BYD Việt Nam chạy thực tế và ghi nhận kết quả thực tế 1.714,3 km, trong đó quãng đường thuần điện đạt mức 149 km trước khi pin xuống dưới mức 25%.

BYD cho phép người dùng chủ động lựa chọn chế độ vận hành HEV hoặc EV. Ảnh: BYD

Là xe PHEV nên BYD Seal 5 có thêm cổng sạc điện cho pin. Ngoài ra, mẫu sedan cỡ C của BYD còn có tính năng cung cấp nguồn điện AC với công nghệ V2L (Vehicle-to-Load) công suất 2,2 kW. Tính năng này cho phép mẫu xe này trở thành nguồn cấp điện di động, phục vụ cho các hoạt động dã ngoại hoặc khẩn cấp.

Cơ cấu hoạt động "điện trước, xăng sau" giúp DM-i Super Hybrid trên BYD Seal 5 kết hợp ba yếu tố tiết kiệm nhiên liệu, vận hành êm ái và phản ứng nhạy bén. Trong quá trình hoạt động, xe có thể tự chuyển đổi giữa hybrid (HEV), điện (EV) hoặc người lái can thiệp. Ở chế độ EV, khi pin dưới 25%, xe sẽ tự chuyển sang HEV và sạc pin SoC đến mục tiêu người lái cài đặt.

Theo BYD Việt Nam, chi phí bảo dưỡng Seal 5 cao hơn xe thuần điện nhưng thấp hơn xe xăng cùng phân khúc. Mẫu xe này yêu cầu bảo dưỡng sau mỗi 20.000 km di chuyển hoặc 10.000 km ở chế độ HEV. Hãng này cho biết, chi phí bảo dưỡng năm đầu tiên chưa đến 2,2 triệu đồng, thấp hơn 25-45% so với xe xăng truyền thống.

BYD Việt Nam ưu đãi cho nhiều dòng xe trong tháng 11, bao gồm Seal 5. Ảnh: BYD Việt Nam

Trong tháng 11, người dùng mua Seal 5 sẽ lựa chọn miễn phí một tài khoản BYD App hoặc một bộ sạc treo tường chính hãng, công suất 7,7 kW. Tại thị trường Việt Nam, BYD giới thiệu DM-i Super Hybrid lần đầu trên Sealion 6, từng thực hiện quãng đường 1.795,1 km tại Việt Nam với một bình xăng và pin sạc đầy.

BYD Seal 5 là mẫu xe tiếp theo mang đến tùy chọn PHEV duy nhất phân khúc, giá bán 696 triệu đồng. Gần nhất, BYD Việt Nam ra mắt M9 – mẫu MPV cao cấp có giá bán từ 1,999 tỷ đồng.

Quang Anh