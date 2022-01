Điểm nhấn chuyển đổi số của Nam A Bank

Hệ sinh thái số OneBank, Open Banking và Robot OPBA là điểm nổi bật của Nam A Bank trong quá trình chuyển đổi số thời gian qua.

Trước diễn biến phức tạp của Covid-19, chuyển đổi số trở thành nhiệm vụ tất yếu, đồng thời cũng tạo nên cuộc đua giữa các ngân hàng. Năm 2021, nhiều nhà băng chi đến hàng chục triệu USD hợp tác với các "ông lớn" công nghệ nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, đưa dữ liệu lên điện toán đám mây. Một số ra mắt hàng loạt các ứng dụng ngân hàng số hoặc ngân hàng thuần số hoàn toàn mới nhằm khẳng định vị thế.

Đến nay, nhiều ngân hàng có trên 90% giao dịch trên kênh số. Cùng với đó, hệ sinh thái số, thanh toán số cũng được thiết lập để kết nối các dịch vụ ngân hàng với hầu hết các dịch vụ số khác trong nền kinh tế, mang lại trải nghiệm mới mẻ và tiện ích cho người tiêu dùng trên không gian số.

Không dừng lại ở việc đẩy mạnh chuyển đổi số, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng trong giao dịch, nhiều nhà băng còn hướng đến hình thành hệ sinh thái thông minh, thiết lập việc kết nối dịch vụ ngân hàng số với các dịch vụ số khác mang lại trải nghiệm liền mạch, trên mọi lĩnh vực cho người dùng, trong đó, có Nam A Bank.

Hệ sinh thái số Onebank – "Một chạm mọi trải nghiệm", đánh dấu bước chuyển mình mới trong hành trình chinh phục công nghệ 4.0 của Nam A Bank. Onebank giúp khách hàng hình thành thói quen sử dụng các dịch vụ mà không cần trực tiếp đến ngân hàng.

Với mô hình này, khách hàng có thể nộp hay rút tiền từ tài khoản của tất cả ngân hàng tại Việt Nam bằng QRCode theo tiêu chuẩn VIETQR. Song song đó, khách hàng có thể tự trải nghiệm các giao dịch như gửi tiền tiết kiệm, mở tài khoản, thanh toán hóa đơn điện/nước, thanh toán thẻ, chuyển khoản không giới hạn thời gian, không gian, giao dịch và chuyển chứng từ tự động...

Ngoài ra, khi trải nghiệm tại hệ sinh thái số này, khách hàng có thể sử dụng tích hợp các sản phẩm tiêu dùng đến từ thương hiệu Đôi Dép, quà tặng trang sức IJC...

Thời gian tới, Onebank có thêm các hoạt động đầu tư bất động sản, chứng khoán... nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Với các tiện ích này khách hàng chỉ cần "chạm" là thanh toán ngay tại Onebank.

Trước khi ra mắt Onebank, Nam A Bank là một trong những ngân hàng Việt đầu tiên tại Việt Nam đưa Robot OPBA vào hỗ trợ giao dịch tại điểm kinh doanh, góp phần cải thiện chất lượng hoạt động cũng như tiết kiệm thời gian cho cả khách hàng và ngân hàng.

Nhà băng này cũng tiếp tục nâng cấp toàn diện Ngân hàng số Open Banking phiên bản 2.0 với giao diện hiện đại, tăng tính năng, tiện ích cho người dùng.

Onebank, Open Banking và Robot OPBA giúp Nam A Bank khẳng định nỗ lực không ngừng hoàn thiện và nâng cấp hệ sinh thái công nghệ. Mục tiêu và động lực của ngân hàng là tối ưu, mang tới trải nghiệm vượt trội cho khách hàng.

Ông Trần Đình Cường, Phó giám đốc phụ trách Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM đánh giá cao sự đầu tư, đổi mới sáng tạo của Nam A Bank để bắt nhịp nhanh xu hướng chuyển đổi số, mang đến những trải nghiệm tiện ích, liền mạch cho khách hàng.

Với những nỗ lực trong đầu tư công nghệ, Nam A Bank nhận được hàng loạt giải thưởng uy tín về công nghệ như "Ngân hàng số thế hệ mới tốt nhất Việt Nam 2021" (Best New Digital Bank Vietnam 2021) do Tạp chí International Business tổ chức.

