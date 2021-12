Là một trong những đô thị đại diện kiểu mẫu của mô hình TOD tại Việt Nam – dự án The 9 Stellars đang được SonKim Land kiến tạo tại khu Đông Sài Gòn. Cộng hưởng giá trị cho dự án còn là sự kết hợp giữa phong cách kiến trúc hiện đại cùng giải pháp công nghệ của Qualcomm trên nền cảnh quan tự nhiên xanh của Công viên lịch sử văn hoá dân tộc, sân golf Vietnam Golf & Country Club và sông Đồng Nai.

Bên cạnh đó, thành phố Thủ Đức đã được định vị trở thành một trung tâm kinh tế, tri thức, khoa học công nghệ, giúp khu vực phía Đông Sài Gòn sớm trở thành tâm điểm phát triển mới.

Theo các chuyên gia địa ốc, khu vực được định vị là cực tăng trưởng thúc đẩy vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, góp phần thiết lập chuỗi giá trị sống trên nền tảng công nghệ cao, hạ tầng kỹ thuật và xã hội hiện đại theo chuẩn quốc tế. Đây cũng là lý do phân khu biệt thự phố The 9 Stellars đang được giới đầu tư săn đón, không chỉ bởi số lượng có hạn, địa điểm đầu tư đắt giá với tiềm năng sinh lời bền vững, mà còn bởi đây là nơi an cư lý tưởng hòa nhịp với thiên nhiên giữa cuộc sống bộn bề.