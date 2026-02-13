Điểm nghỉ dưỡng dịp Tết cho gia đình tại Phú Quốc

Với hệ thống phòng lớn, mô hình trọn gói và đa dạng tiện ích giải trí, Wyndham Grand Phu Quoc đáp ứng mọi nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi của các gia đình trong dịp Tết.

Khu vực Bắc đảo Phú Quốc với khí hậu khô ráo, nắng ấm vào đầu năm thường được khách du lịch ưu tiên. Trong đó, Wyndham Grand Phu Quoc - khu nghỉ dưỡng quy mô lớn bậc nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương của tập đoàn Wyndham - thu hút du khách nhờ mô hình dịch vụ đa dạng và các hoạt động mang đậm nét văn hóa truyền thống.

Wyndham Grand Phu Quoc sở hữu 1,378 phòng và 21 villa. Ảnh: Wyndham Grand Phu Quoc

Điểm nhấn đầu tiên tại đây là sự linh hoạt trong lựa chọn lưu trú với hệ thống 1.378 phòng khách sạn và 21 biệt thự (villa) có quy mô từ 2 đến 6 phòng ngủ. Với những đại gia đình cần không gian sinh hoạt riêng tư, hệ thống villa với hồ bơi riêng và khu vực bếp tiện nghi là giải pháp tối ưu cho những bữa tiệc sum vầy. Trong khi đó, khối phòng khách sạn trên tòa nhà cao tầng lại mang đến sự thuận tiện trong việc di chuyển đến các khu vực tiện ích chung, phù hợp với những nhóm khách muốn tối ưu hóa chi phí nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao.

Nhằm đơn giản hóa trải nghiệm cho du khách, khu nghỉ dưỡng triển khai mô hình "All Inclusive" (trọn gói), phù hợp cho các nhóm khách đi đông hoặc gia đình muốn tận hưởng kỳ nghỉ không phải bận tâm lên kế hoạch chi tiêu chi tiết. Toàn bộ chi phí từ lưu trú, ẩm thực với ba bữa buffet chính, hai bữa ăn nhẹ đến đồ uống không giới hạn tại các quầy bar đều được gói gọn trong một mức giá. Điều này giúp du khách chủ động được ngân sách ngay từ đầu, loại bỏ nỗi lo về chi phí phát sinh thường thấy trong mùa cao điểm lễ Tết.

Không gian villa 2-6 phòng ngủ lý tưởng cho gia đình, đặc biệt gia đình nhiều thế hệ. Ảnh: Wyndham Grand Phu Quoc

Không gian Tết năm 2026 tại đây được định hình theo chủ đề "Xuân khởi phi mã - Vạn sự hanh thông", với các cụm trang trí rực rỡ từ sảnh chính đến khuôn viên. Điểm khác biệt của khu nghỉ là gìn giữ các giá trị Tết Việt truyền thống giữa không gian biển đảo hiện đại. Theo đó, nghi thức xông đất đầu năm vào sáng mùng 1 với màn múa lân là hoạt động được nhiều gia đình mong đợi nhất. Du khách có thể cùng nhau đón khoảnh khắc khai xuân, nhận lời chúc may mắn và tham gia xin chữ đầu năm.

Ẩm thực cũng là yếu tố được chú trọng với thực đơn buffet Tết phục vụ từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 4 Tết. Với mức giá dao động từ 600.000 đồng cho bữa trưa và 900.000 đồng cho bữa tối, thực đơn là sự kết hợp giữa các món ăn truyền thống ngày Tết của Việt Nam cùng hải sản địa phương, ẩm thực quốc tế. Khu nghỉ dưỡng còn mở rộng lựa chọn với các set menu Halal dành cho du khách Hồi giáo, thể hiện sự đa dạng và chỉnh chu trong phong cách phục vụ.

Gia đình trải nghiệm khu vực Kids Club tại Wyndham Grand Phu Quoc. Ảnh: Wyndham Grand Phu Quoc

Bên cạnh yếu tố nghỉ dưỡng, các hoạt động giải trí tại đây được thiết kế để kết nối mọi thành viên trong gia đình. Tại khu vực hồ bơi trung tâm, các trò chơi tập thể, cầu trượt nước và tiệc bọt tuyết tạo nên bầu không khí sôi động. Trong khi đó, bãi biển riêng là nơi diễn ra các hoạt động ngoài trời như ném bóng, aerobics, bóng chuyền và trải nghiệm xem phim bãi biển vào buổi tối. Trẻ em cũng có không gian riêng tại Kids Club với các lớp thủ công sáng tạo và mini disco.

Một trong những điểm nhấn không thể bỏ qua là Hội Hoa Xuân diễn ra từ mùng 1 đến mùng 4 Tết. Mỗi buổi chiều, không gian này tái hiện lại không khí Tết xưa với các trò chơi dân gian và những gian hàng ẩm thực đường phố, giúp du khách tìm lại những ký ức truyền thống trong kỳ nghỉ hiện đại. Buổi tối, các chương trình biểu diễn ảo thuật, múa rồng, ban nhạc và DJ tại bãi biển sẽ kéo dài không gian lễ hội cho đến cuối ngày.

Du khách tham gia các hoạt động văn hóa Tết cổ truyền. Ảnh: Wyndham Grand Phu Quoc

Đến đây dịp Tết, khách lưu trú còn được sử dụng miễn phí dịch vụ jacuzzi và xông hơi. Với những gia đình có nhu cầu khám phá thêm các địa điểm tham quan tại Bắc đảo như VinWonders, Vinpearl Safari hay Grand World, hệ thống xe buýt miễn phí của khu nghỉ dưỡng giúp việc di chuyển trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra, với những cặp đôi hoặc gia đình cần sự riêng tư tuyệt đối, các gói dịch vụ cabana bên hồ bơi trang trí lãng mạn và thực đơn riêng biệt cũng là lựa chọn đáng cân nhắc.

"Với sự kết hợp giữa quy mô lưu trú, mô hình dịch vụ trọn gói và các hoạt động văn hóa, Wyndham Grand Phu Quoc tạo ra không gian gắn kết, nơi giá trị gia đình và nét đẹp Tết truyền thống được tôn vinh trong dịp đầu năm mới", đại diện khu nghỉ dưỡng cho biết.

