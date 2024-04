'Điểm nghẽn' gây mạng chậm dù mua gói cước Internet tốc độ cao

Một nghiên cứu cho thấy nhiều người đang tốn tiền mua gói cước Internet tốc độ cao nhưng hiệu suất sử dụng thực tế thấp hơn nhiều.

Theo báo cáo của RealSpeed, do Ủy ban Thương mại New Zealand đặt hàng, tốc độ Internet thực tế có thể thấp hơn tới 60% so với những gì ghi trên thông số gói cước. Nói cách khác, người dùng chỉ sử dụng được tối đa khoảng 40% tốc độ mạng của gói cước.

Một người đo tốc độ Internet trên PC và điện thoại di động ở Hà Nội. Ảnh: Lưu Quý

RealSpeed đã thử nghiệm trước khi đưa ra kết luận trên, gồm phân tích tốc độ Internet trên thiết bị người dùng, kiểm tra tốc độ truyền đối với bộ định tuyến hoặc modem không dây của các hộ gia đình. Số lượng thiết bị và số hộ gia đình nằm trong khảo sát không được công bố.

"Không phải lúc nào bạn cũng nhận được tốc độ đường truyền tương xứng với số tiền đã bỏ ra", Tristan Gilbertson, phụ trách bộ phận viễn thông thuộc Ủy ban Thương mại New Zealand, nói với 1News. "Dù các gói cao cấp nhất mang lại tốc độ tổng thể nhanh hơn, hiệu suất wifi mới là nguyên nhân khiến người dùng phải trả nhiều tiền hơn những gì họ nhận lại".

Gilbertson lấy ví dụ với gói Fiber Max phổ biến ở New Zealand. Gói này cho tốc độ 878 Mb/giây, nhưng các thiết bị thường chỉ nhận được mức trung bình 318 Mb/giây.

"Kết nối của bạn sẽ không hoàn hảo khi sử dụng một thiết bị đời cũ hoặc có công nghệ không đủ khai thác hết sức mạnh của gói cước. Nó giống như bạn mua một chiếc Ferrari và chạy trên đường hạn chế tốc độ", Gilbertson ví von.

Theo Ben Oakley, phụ trách bộ phận hiệu suất thị trường viễn thông thuộc Ủy ban Thương mại New Zealand, người dùng có thể cân nhắc hạ cấp gói cước nếu các thiết bị hỗ trợ không tận dụng được hết tốc độ mà gói đó đang cung cấp. Ông cho rằng họ có thể cân nhắc thực hiện một số thủ thuật khi cảm thấy mạng chậm, thay vì lập tức liên hệ với nhà mạng để mua gói cước mới.

Trước khi nâng cấp gói cước, người dùng cần đặt câu hỏi: Gói mới có cần thiết không, có thể tận dụng được hiệu suất so với số tiền đã bỏ ra hay không? Chẳng hạn, gói cước trên 300 Mb/giây chỉ cần với những ai cần truyền tệp lớn, người dùng gia đình sẽ không cần đến.

Tiếp đến là vị trí đặt bộ định tuyến lý tưởng. "Nơi đặt modem hoặc router sẽ quyết định độ mạnh của Wi-Fi. Thiết bị cần ở vị trí trung tâm nhất có thể, không bị tường hoặc các vật khác chắn sóng, gây nhiễu", Oakley nói.

Đối với thiết bị cố định hoặc ở khu vực xa bộ định tuyến, người dùng có thể sử dụng cáp Ethernet. "Dùng cáp là cách thực sự rẻ tiền để giúp thiết bị như TV hoặc PlayStation đạt hiệu suất tốt hơn", ông tiếp tục. "Đồng thời, nó cũng ngắt kết nối giữa thiết bị đó với wifi, từ đó mạng không dây đạt tốc độ cao hơn".

Nếu bộ định tuyến quá cũ, người dùng cũng cân nhắc mua thiết bị mới để thay thế nhằm phát huy hết tốc độ của gói cước. Bên cạnh đó, chúng cũng sử dụng công nghệ mới nên có thể truyền dữ liệu đi được xa và ổn định hơn.

Thiết bị nhận như smartphone, máy tính, TV nếu quá cũ cũng không thể nhận dữ liệu tốc độ cao từ bộ định tuyến. Do đó, nếu trong giới hạn cho phép, người dùng cũng nên thay thế chúng.

Bảo Lâm