Điểm ngắm mây 'đất trời hòa làm một' ở Tà Xùa

Sơn LaMột khoảng trống tự nhiên mở ra góc nhìn biển mây tại đỉnh Gió đang được nhiều du khách săn tìm.

Đỉnh Gió, nằm cách trung tâm xã Tà Xùa khoảng 3 km, là một trong những đỉnh núi cao nhất ở Sơn La. Với độ cao hơn 2.800 m, nơi đây được gọi là "Thiên đường mây"x, thu hút nhiều du khách tới săn mây, đặc biệt từ tháng 10 đến tháng 4 hằng năm.

Diệp Hữu Đạt, nhiếp ảnh gia kiêm hướng dẫn viên du lịch tại Tà Xùa, cho biết đỉnh Gió là một điểm đến dành cho các bạn trẻ có đam mê không gian, thích khám phá những cung đường dài và du lịch mạo hiểm. Để đến được đỉnh Gió, du khách cần vượt qua một đoạn đường khó đi. Tuy nhiên khi đặt chân lên tới đây, du khách sẽ nhận được sự "trả ơn" xứng đáng.

Góc săn mây trên đỉnh Gió. Ảnh: Diệp Hữu Đạt

Gần đây, Đạt chia sẻ những hình ảnh chụp biển mây tại một góc vách núi trên đỉnh Gió, thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Nhiều người nhắn tin hỏi thăm tọa độ để đến check in. Đó là một khoảng trống tự nhiên mở ra góc nhìn lạ, có chiều sâu, thu hút ánh nhìn với biển mây bồng bềnh. Du khách có thể trải nghiệm "cảm giác thư giãn tuyệt đối" hay "chinh phục được thiên nhiên hùng vĩ" tại nơi đất trời hòa làm một này.

Để lên đỉnh Gió, du khách nên thuê xe máy tại các homestay hoặc điểm cung cấp dịch vụ du lịch. Đạt chia sẻ, địa hình Tà Xùa khá hiểm trở với những con dốc và khúc cua gấp, do đó việc thuê xe ôm là dân địa phương, tay lái vững, quen địa hình sẽ đảm bảo an toàn

Đỉnh Gió còn sở hữu hệ sinh thái đa dạng, như ngôi vườn với nhiều loại cây cối, hoa cỏ, thảm thực vật. Vào mỗi mùa đỉnh Gió lại có những loài hoa khác nhau nở rộ trải dài khắp dọc đường.

Hiện thời tiết ở Tà Xùa bắt đầu lạnh, sáng sớm dễ xuất hiện biển mây, đặc biệt "khi độ ẩm cao và có sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm", Đạt cho hay. Thời gian ngắm mây lý tưởng nhất từ 5h30 đến 7h30, khi mặt trời vừa lên, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây tạo khung cảnh rực rỡ. Nếu may mắn vào buổi chiều, khoảng 16-17h hoặc khi trời đã tối, du khách cũng vẫn có thể bắt gặp biển mây.

Góc check in ở quán Mị Ơi. Ảnh: Diệp Hữu Đạt

Trên khu vực đỉnh Gió, du khách có thể chọn nhiều homestay và quán cà phê để ngắm cảnh. Một số quán cà phê nổi bật với view đẹp nhìn toàn cảnh hai bên sườn núi và biển mây như Nhà của An Coffee, Cloud Forest Coffee, Tiệm cà phê Mị Ơi, Hiên Cafe, Panorama Coffee, Chill Coffee, Nhà H'Mong Coffee...

Các quán ăn, cơm nhà có thể ngắm mây có Thào Coffee, Xuân thì, A Chén. Thào Coffee là quán cà phê đầu tiên tại Tà Xùa. Hiện Thào có hai cơ sở ở trung tâm nhìn ra thung lũng và một quán ở gần thuỷ điện, nơi có tầm nhìn ra hồ thủy điện và núi.

Với homestay, du khách có thể chọn Miami Moutain Retreat, được coi là một trong những homestay cao nhất ở Tà Xùa nên dễ săn mây. Ngoài ra nhiều homestay ở vị trí thấp hơn cũng có thể quan sát được biển mây gồm Tà Xùa Clouds Homestay, Tà Xùa Lu Trế...

Theo Đạt, ngoài đỉnh Gió, các điểm đến có tầm nhìn xuống thung lũng ở Tà Xùa đều có thể ngắm mây đẹp.

Hai tuần vừa qua, biển mây liên tục xuất hiện tại Tà Xùa. Một số du khách săn được mây hay dải ngân hà chia sẻ cảm xúc "như mơ", "thật sự được chữa lành" hay "chứng kiến bằng mắt thường mới biết đẹp tới mức nào. Không săn là tiếc lắm". Theo dự báo thời tiết, trong tháng 11 du khách vẫn có nhiều cơ hội săn mây vì thời tiết khá thuận lợi.

Tâm Anh