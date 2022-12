Diễm My đón tuổi 60

Diễn viên Diễm My cho biết bất ngờ khi được bạn thân tổ chức tiệc mừng đón tuổi 60.

Trưa 7/12 - ngày sinh nhật của Diễm My, bộ đôi Phạm Huy Cận và nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường rủ cô tới một nhà hàng Italy ở TP HCM. Diễn viên diện đầm vàng kèm áo choàng cách điệu, đeo nhẫn kim cương chồng tặng dịp kỷ niệm 25 năm ngày cưới, xách túi Lady Dior cỡ nhỏ, cột tóc đuôi ngựa. Người đẹp khấn khích khi thấy chồng và bạn bè đợi cô trong phòng tiệc với hoa và bánh trái.

Diễm My được bạn tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ Diễm My bên chồng và bạn bè trong ngày sinh nhật. Video: Phim Trần

Gắn bó trong công việc lẫn cuộc sống gần 20 năm, Huy Cận nói hiểu hết tâm tư, sở thích của Diễm My nên tổ chức tiệc theo đúng phong cách của bạn. Tiệc được trang trí với hoa màu trắng làm chủ đạo xen kẽ các tông màu pastel. Bánh kem tối giản với một ít hoa và số 60 - số tuổi của Diễm My.

"Chị Diễm My lớn tuổi hơn, nhưng tôi vẫn hay gọi đây là tình bạn tri kỷ. Thời gian luôn là thử thách lớn nhất cho mọi mối quan hệ. Đi qua quãng thời gian dài, tôi và chị vẫn luôn bên cạnh nhau, chia sẻ vui buồn, cùng du lịch nhiều nơi trên thế giới. Tình cảm này chúng tôi luôn trân trọng và cố gắng giữ gìn, vì không dễ có được, giữ được", Huy Cận nói.

Diễn viên cho biết thích không gian ấm cúng, thân tình để có thể trò chuyện với bạn bè. Cô chú trọng đến cảm xúc, sự kết nối giữa mọi người với nhau, hơn là sự hoành tráng, đông đúc. Bước sang tuổi mới, cô mong có nhiều sức khỏe, để có thể chăm chút gia đình, theo đuổi công việc và đam mê.

Diễm My và bạn bè cùng mặc đồ đen theo phong cách sang trọng. Ảnh: Huy Nguyễn

Một vài người bạn thân đến chia vui với diễn viên, gồm hoa hậu Dương Mỹ Linh và chồng sắp cưới, siêu mẫu Xuân Lan, người mẫu Lê Thúy, Lê Xuân Tiền doanh nhân Lưu Nga, diễn viên Trần Bảo Sơn. Họ cho biết mong sớm dự tiệc kỷ niệm 30 năm ngày cưới của Diễm My.

Diễm My sinh năm 1962 tại Nha Trang, là diễn viên, người mẫu nổi tiếng cuối thập niên 1980. Suốt từ thập niên 80 - 90 của thế kỷ 20, Diễm My được mệnh danh là Nữ hoàng ảnh lịch. Đóng phim từ năm 1979 đến nay, cô ghi dấu ấn qua các tác phẩm: Tiếng sóng, Đằng sau một số phận, Dòng sông hoa trắng, Về trong sương mù, 39 độ yêu, Tuyết nhiệt đới, Sắc đẹp và danh vọng, Cô ba Sài Gòn, Mẹ chồng... Cô kết hôn với doanh nhân Hà Tôn Đức năm 1994 và có hai con gái Thùy My và Quế My.

Ý Ly