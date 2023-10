Diễm My 9x sắp cưới

Diễn viên Diễm My 9x, 33 tuổi, nói cùng bạn trai doanh nhân chuẩn bị mọi khâu cho hôn lễ diễn ra vào tháng 12.

Diễm My 9x và chồng sắp cưới đang tiến hành chọn địa điểm, thử váy cưới, chụp ảnh, gửi thiệp mời bạn bè. Chồng sắp cưới của Diễm My 9x tên Vinh Nguyễn, là doanh nhân trong lĩnh vực xây dựng. Anh từng theo học tại Đại học Công nghệ Swinburne, Australia.

Người đẹp cho biết sau đám cưới sẽ dành nhiều thời gian cho tổ ấm. Thời gian qua, cô học thêm các kỹ năng về nữ công gia chánh, sẵn sàng làm vợ, làm mẹ trong tương lai. Hiện cô không nhận đóng phim, thỉnh thoảng dự sự kiện của đồng nghiệp. Hồi tháng 8, cô làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.

Diễm My 9x và Vinh Nguyễn dự sự kiện hồi tháng 3 ở Đà Lạt. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Diễn viên cho biết niềm tin đủ lớn là điều giúp cô đi đến quyết định lập gia đình. Cả hai quen nhau đến nay hơn sáu năm. Thời gian đầu, họ trải qua thử thách yêu xa, từng chia tay nhưng sau đó hàn gắn.

Diễm My 9x, Vinh Nguyễn có nhiều sở thích giống nhau như đi du lịch, leo núi. Người đẹp thoải mái vì bạn trai ủng hộ theo đuổi công việc nghệ thuật. Điều cô khâm phục ở nửa kia còn là sự tự chủ, sẵn sàng thay đổi một số thói quen chưa tốt.

Theo diễn viên, bạn trai sống thiên về gia đình. "Đôi lúc, tôi không có cảm giác mình là bạn gái mà là thành viên trong gia đình anh. Điều này cho tôi niềm tin lớn để quyết định sớm sống chung một nhà", Diễm My 9x cho biết.

Chuyện tình của họ được người thân ủng hộ, vun vén. Sau khi mẹ ruột qua đời vào năm 2019, Diễm My 9x ngày càng cảm nhận rõ tình cảm bố mẹ Vinh Nguyễn dành cho. Cô thường xuyên đi lại giữa nhà riêng và gia đình chồng tương lai. Trước đây, cô sợ khi nghĩ đến chuyện mẹ chồng nàng dâu nhưng hiện thoải mái. Họ cũng không áp lực chuyện sống chung hay riêng sau kết hôn vì bố mẹ cho tự quyền quyết định.

Diễm My 9x tên đầy đủ là Vũ Phạm Diễm My, sinh năm 1990. Nghệ danh "9x" được cô dùng để phân biệt với diễn viên gạo cội Diễm My. Cô đóng phim từ lúc 5 tuổi, từng tham gia các phim điện ảnh Gái già lắm chiêu 1, Chạy đi rồi tính, Cô Ba Sài Gòn, 1990.

Diễm My 9x và bạn trai du lịch Phú Quốc Diễm My 9x và bạn trai trong chuyến du lịch năm 2022. Video: Nhân vật cung cấp

Tân Cao