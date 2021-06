Diễm My 9x nấu bữa sáng cho bạn trai

Diễm My 9x tên đầy đủ là Vũ Phạm Diễm My, sinh năm 1990. Nghệ danh "9x" được cô dùng để phân biệt với diễn viên gạo cội Diễm My. Cô đóng phim từ lúc 5 tuổi. Cô nổi tiếng với các phim Gái già lắm chiêu phần 1 (2016), Chạy đi rồi tính (2016), Cô Ba Sài Gòn (2017), Tình yêu và tham vọng (2020), 1990 (sắp chiếu) ...

Vân An