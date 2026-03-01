Nữ tài xế bịt mắt ngồi vào ghế lái, tháo bịt mắt rồi nhìn ra ngoài và không thấy ai, nhưng thực tế 93 đứa trẻ đang ngồi quanh xe.

Điểm mù của xe SUV có thể che khuất 93 đứa trẻ Video: Laixi Police Station

Cuộc thử nghiệm của cảnh sát giao thông thuộc Sở Công an thành phố Lai Tây, tỉnh Sơn Đông, chỉ rõ điểm mù của một chiếc SUV lớn đến đâu.

Theo đó, cảnh sát đưa một giáo viên ngồi vào ghế lái của một chiếc xe cảnh sát thuộc dòng SUV và hướng dẫn 93 đứa trẻ ngồi vào các điểm mù xung quanh xe. Khi nhìn xung quanh xe và kiểm tra gương chiếu hậu, giáo viên không nhìn thấy một đứa trẻ nào.

Điểm mù của xe là khu vực mà người lái xe không thể nhìn thấy trực tiếp từ vị trí lái xe bình thường của họ vì tầm nhìn bị cản trở bởi thân xe. Khi đã ở trong điểm mù, người đi bộ và các chủ thể khác dễ dàng bị "nuốt chửng" khi xe di chuyển hoặc rẽ.

Các mẫu xe khác nhau có các điểm mù khác nhau. Lấy một chiếc sedan gia đình điển hình làm ví dụ, khu vực ngay phía trước nắp ca-pô là điểm mù của người lái. Điểm mù này thay đổi tùy thuộc vào chiều cao của người lái, chiều cao ghế và chiều dài nắp ca-pô.

Mỗi mẫu xe đều có các trụ và đều tạo ra các điểm mù. Điểm mù trụ A đặc biệt đáng kể: bất cứ khi nào xe rẽ hoặc vào khúc cua, tầm nhìn của người lái sẽ bị trụ A che khuất một phần. Xe càng lớn, điểm mù càng lớn.

Do gương chiếu hậu chỉ hiển thị hai bên xe chứ không hiển thị phía sau, nên điểm mù phía sau cũng lớn. Hơn nữa, điểm mù còn lớn hơn khi xe đang di chuyển so với khi xe đứng yên.

Các khu vực điểm mù của xe SUV. Ảnh: Laixi Police Station

Cảnh sát giao thông nhấn mạnh rằng người lái xe phải hình thành thói quen đi bộ xung quanh xe để kiểm tra tình trạng trước khi lên xe. Điều này giúp xác định hiệu quả các chướng ngại vật trong điểm mù và cho phép đánh giá tình trạng của xe, chẳng hạn lốp có bị xẹp hay không. Ngoài ra, khi rẽ, người lái nên nghiêng người về phía trước và phía sau để quan sát rõ hơn điểm mù phía cột A.

Xe SUV cao hơn xe sedan, dẫn đến điểm mù lớn hơn. Trẻ em đi vào những điểm mù này hoặc chơi gần xe có thể dễ dàng gây ra tai nạn. Xe tải kích thước lớn hơn nên có điểm mù lớn hơn.

Người lớn cũng cần nhắc nhở trẻ không được chơi đùa gần các phương tiện giao thông và phải luôn để mắt đến chúng khi ra ngoài. Khi gặp xe tải lớn, cả người lớn và trẻ em nên đứng càng xa càng tốt.

Mỹ Anh (theo China Youth Daily)