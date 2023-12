Điểm mới của triển lãm quốc tế Global Sourcing Fair Việt Nam 2024

Bên cạnh việc tăng quy mô, triển lãm còn tổ chức nhiều hoạt động như cuộc hẹn giữa nhà mua hàng quốc tế và nhà cung cấp, chương trình tham quan nhà máy...

Triển lãm Global Sourcing Fair Việt Nam 2024 diễn ra từ 24 đến 26/4/2024 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP HCM, quy tụ 650 gian hàng từ hơn 500 nhà cung cấp của Việt Nam và châu Á. Các ngành hàng đa dạng từ nhà cửa và nội thất, quà tặng và thủ công mỹ nghệ đến thời trang và dệt may.

Ban tổ chức cho biết, triển lãm năm nay gia tăng về quy mô và chất lượng, nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng nguồn cung ứng từ Việt Nam của các nhà mua hàng quốc tế cũng như nhu cầu tiếp cận thị trường quốc tế của các nhà cung cấp trong nước.

Triển lãm Global Sourcing Fair Việt Nam 2023. Ảnh: Global Sourcing Fair Việt Nam

Cụ thể, Global Sourcing Fair Việt Nam 2024 mở rộng không gian triển lãm lên đến 13.000 m2, với hơn 500 đơn vị trưng bày, tăng 200 đơn vị so với năm 2023. Nhiều gian hàng mới được bổ sung như khu gian hàng quốc gia Đông Nam Á, giày da, bao bì quà tặng; khu gian hàng dành cho các thương hiệu truyền cảm hứng và làng nghề truyền thống.

Đặc biệt, triển lãm sẽ tổ chức hơn 1.000 cuộc hẹn trước giữa nhà mua hàng quốc tế và nhà cung cấp, chương trình tham quan nhà máy (Factory Tour), chương trình quay và phát sóng toàn cảnh gian hàng (Virtual Show) lên website Global Sources.

Sự kiện thu hút sự tham gia của nhiều nhà cung cấp lớn như FFG Việt Nam, Thai Son S.P, Market Fit, Far Eastern Handicraft, Artex Nam An, Đông Minh, Sapphire Packaging, Far champion, Campania Việt Nam, Rpac, HC packaging, Tan King Sun...

Bà Trang Nguyễn CEO Công ty TNHH Bao Bì Sapphire kỳ vọng, thông qua sự kiện, sẽ có thêm nhiều cơ hội để kết nối với các nhà mua hàng quốc tế và tiếp cận những xu hướng mới của thị trường.

Triển lãm dự kiến thu hút hàng nghìn nhà mua hàng đến từ hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ảnh: Global Sourcing Fair Việt Nam

Ông Nicolas Libaude, CEO Công ty TNHH FFG Việt Nam cho biết, muốn nhân cơ hội này để tìm hiểu và gặp gỡ nhiều nhà mua hàng tìm nguồn cung ứng tại Việt Nam. "Công ty chúng tôi đã nhận nhiều phản hồi tích cực khi tham gia triển lãm năm 2023. Khách hàng có nhu cầu tìm nguồn cung ứng đều mong muốn đến triển lãm để tìm hiểu về hàng hóa tại châu Á", vị này nói thêm.

Theo đại diện Global Sourcing Fair Việt Nam 2024, tham gia triển lãm là cơ hội để các doanh nghiệp tiếp cận các nhà mua hàng quốc tế, đặc biệt là các thị trường tiềm năng như châu Âu, Mỹ Latinh, UAE, Mỹ. Trước đó, triển lãm năm 2023 tổ chức hơn 400 gian hàng, thu hút 12.000 nhà mua hàng đến từ hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ban tổ chức cho biết, các nhà mua hàng đến từ Mỹ, Anh, Australia và UAE như Target, Decathlon, Central Retail, Walmart, Nitori, Nike... đánh giá cao chất lượng nguồn hàng hóa tại triển lãm.

Cuộc gặp gỡ giữa nhà cung cấp và nhà mua hàng quốc tế tại triển lãm. Ảnh: Global Sourcing Fair Việt Nam

Bên cạnh sự hỗ trợ của các cơ quan ban ngành như Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP HCM (ITPC), Sở Công Thương tỉnh Bình Dương, Hiệp hội Chế biến Gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA), Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS), Hiệp hội các nhà sản xuất đồ nội thất Đài Loan (TFMA), Hội Da giày TP HCM (SLA), Global Sourcing Fair Việt Nam tiếp tục mở rộng quy mô trong năm 2024 với sự hậu thuẫn từ các hiệp hội thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

