Điểm mờ trên siêu âm bụng tiết lộ khối u ác tính ở thận

Bác sĩ Đài Loan phát hiện người đàn ông 56 tuổi mắc ung thư thận giai đoạn một nhờ nhận thấy một nang vẩn đục bất thường qua siêu âm bụng.

Mới đây, bác sĩ Chien Cheng-hung, Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và Điều trị Bệnh gan thuộc Bệnh viện Tưởng niệm Trường Canh Cơ Long (Đài Loan), thực hiện siêu âm bụng cho bệnh nhân này. Giữa nhiều nang nước trong suốt thường gặp, ông phát hiện một nang sẫm màu và có dấu hiệu vẩn đục. Nhận thấy điểm bất thường, bác sĩ lập tức chuyển người bệnh sang khoa Tiết niệu.

Trong lúc siêu âm bụng cho bệnh nhân, bác sĩ Chien Cheng-hung, nhận thấy các nang thận có dấu hiệu vẩn đục và hình dạng bất thường. Ảnh: Facebook

Tại đây, các chuyên gia y tế chỉ định chụp cắt lớp vi tính (CT) và xác nhận người đàn ông mắc ung thư thận ngay từ giai đoạn một. Việc tầm soát đúng thời điểm giúp bệnh nhân đạt cơ hội sống sót sau 5 năm lên đến 95%, đồng thời tạo tiên lượng điều trị rất khả quan. Can thiệp sớm cũng tạo điều kiện để bác sĩ tiến hành phẫu thuật ít xâm lấn, giúp người bệnh giữ lại chức năng thận quý giá.

Bác sĩ Wu Chun-te, Giám đốc bệnh viện, nhấn mạnh ung thư thận tiến triển âm thầm và cực kỳ nguy hiểm. Ở giai đoạn đầu, bệnh không biểu hiện triệu chứng; thậm chí kết quả xét nghiệm máu hay nước tiểu cũng không ghi nhận dấu hiệu bất thường.

Tỷ lệ sống sót của người bệnh giảm mạnh theo thời gian, giai đoạn hai đạt hơn 80%, giai đoạn ba khoảng 60% và giai đoạn cuối chỉ vỏn vẹn 20%. Do đó, nhiều người lỡ mất "thời điểm vàng" điều trị vì chỉ phát hiện bệnh khi đã chuyển nặng.

Sự xuất hiện của các nang thận trong quá trình khám sức khỏe diễn ra phổ biến và chủ yếu mang tính chất lành tính. Dù vậy, bác sĩ Wu khuyến cáo người dân cần đi kiểm tra chuyên sâu ngay lập tức nếu nhận thấy nang thay đổi hình dáng, trở nên sẫm màu, vẩn đục hoặc méo mó. Các bác sĩ cũng nhắc nhở người dân duy trì thói quen siêu âm bụng định kỳ nhằm nhận diện sớm những mầm bệnh nguy hiểm tiềm ẩn trong cơ thể.

Bình Minh (Theo TVBS)