Điểm mạnh khi du học bán phần tại New Zealand

Sinh viên du học bán phần tại New Zealand được chuyển đổi tín chỉ giữa các trường đại học và có cơ hội việc làm phù hợp khi ra trường.

Du học bán phần là hình thức sinh viên theo học các môn đại cương ở Việt Nam từ 1 đến 2 năm đầu sau đó chuyển tiếp du học đến các trường đại học ở nước ngoài và nhận bằng tốt nghiệp từ các trường Đại học hàng đầu thế giới.

Du học bán phần được sinh viên lựa chọn trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc nhập cảnh giữa các quốc gia bị hạn chế, du học sinh không thể nhập học các trường đại học trong năm nay.

Khi theo học chương trình du học bán phần, thời gian học ở Việt Nam sẽ giúp cho sinh viên làm quen với môi trường đại học được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, đồng thời tích lũy kiến thức nền tảng cần thiết chuẩn bị hành trang cho quá trình học tập ở nước ngoài. Để việc du học bán phần hiệu quả, sinh viên cần trang bị các kỹ năng, kiến thức cần thiết để có thể thích ứng nhanh, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch hiện tại.

Với các bạn trẻ muốn đến New Zealand, hiện nay có chương trình du học bán phần chuyển tiếp ngành Kinh doanh, công nhận chuyển đổi tín chỉ giữa Đại học Waikato, New Zealand và Viện ISB, Trường Đại học Kinh tế TP. HCM.

Đại học Waikato, thành phố Hamilton, New Zealand.

Theo Bảng xếp hạng đại học thế giới Quacquarelli Symonds, Đại học Waikato lọt Top 1% đại học xuất sắc nhất thế giới và được công nhận là Đại học 5 sao về giảng dạy, chất lượng đầu ra, cơ sở vật chất, quốc tế hóa, phát triển toàn diện, khoa học xã hội và quản lý.

Bên cạnh đó, trường Quản lý Waikato của Đại học Waikato được biết đến là 1 trong 97 trường kinh doanh trên thế giới đạt danh hiệu "Triple Crown" từ 3 tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trường kinh doanh AACSB, EQUIS và AMBA.

Ngoài ra, du học sinh New Zealand còn có nhiều cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Ở lĩnh vực quản trị du lịch, nhà hàng khách sạn, New Zealand có 2 trong top 50 trường đại học tốt nhất thế giới. Trong đó, Đại học Waikato đứng thứ 23 thế giới và thứ nhất tại New Zealand. Chính phủ nước này cam kết phát triển bền vững cho ngành bằng sáng kiến The New Zealand Tourism Sustainability Commitment (Cam kết phát triển bền vững ngành du lịch), kéo dài đến năm 2025. Ngành này luôn nằm trong danh sách thiếu hụt nhân lực dài hạn ở New Zealand.

Nhóm ngành Kế toán, Tài chính, Marketing, Quảng cáo cũng được New Zealand quan tâm. Riêng Đại học Waikato lọt Top 250 Đại học thế giới về Tài chính - Kế toán và Top 300 Đại học thế giới về Kinh tế và Kinh doanh – Quản lý. Trường này cũng thuộc Top 200 thế giới và và đứng thứ hai tại New Zealand về đào tạo ngành Truyền thông theo bảng xếp hạng đại học thế giới Quacquarelli Symonds đánh giá năm 2019.

Sinh viên mới tốt nghiệp đại học ngành kế toán tại đây có cơ hội nhận được mức lương khoảng 55.000 đô la New Zealand mỗi năm,lương có thể tăng lên 2-3 lần nếu có chứng chỉ kế toán chuyên nghiệp. Mức lương trung bình đối với vị trí cố vấn tài chính là 98.300 đô la New Zealand mỗi năm. Nhân sự trong lĩnh vực Marketing và Quảng cáo có cơ hội nhận lương khoảng 78.700 đô la New Zealand một năm.

Cơ hội việc làm trong ngành Quản trị chuỗi cung ứng và Logistics ở vùng Waikato và Bay of Plenty cũng rộng mở vì có một cảng biển rất lớn đặt tại Tauranga. Đại học Waikato có hai cơ sở hiện đại nằm ngay thành phố Hamilton, trung tâm của vùng Waikato và Tauranga, trung tâm của vùng Bay of Plenty. Đây là hai thành phố thuộc vùng ‘chiếm 50% dân số New Zealand, mang lại nguồn GDP lớn nhất cho quốc gia này.

Sinh viên quốc tế trên giảng đường Đại học Waikato, New Zealand.

New Zealand đứng thứ 3 về chỉ số tự do kinh tế (Index of Economic Freedom, 2020), thứ 14 về chỉ số phát triển con người (Human Development Report, 2019), và thứ 11 quốc gia đáng sống nhất thế giới (US News & World Report, 2020).

Sau khi tốt nghiệp đại học tại đây, sinh viên có thể xin visa ở lại lên tới 3 năm để tìm kiếm cơ hội việc làm và có khả năng định cư cao.

Nguyễn Lê