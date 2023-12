Điểm khác trong quy trình sản xuất của mì chiên và không chiên

Mì chiên và không chiên áp dụng phương pháp sấy khác nhau, chế biến trong quy trình khép kín, đảm bảo an toàn cho người dùng.

Trong quy trình sản xuất mì công nghệ Nhật Bản của Acecook Việt Nam, mì chiên và mì không chiên đều được hấp chín bằng hơi nước trước khi qua công đoạn làm khô. Cả hai loại đều được Ban kỹ thuật Codex quốc tế thiết lập tiêu chuẩn CODEX STAN 249-2006, tổng Cục đo lường chất lượng Việt Nam ban hành TCVN 7879:2008. Đây là chứng nhận an toàn dành cho những sản phẩm mì ăn liền.

Mì ăn liền luôn là món ăn được ưa chuộng của người Việt và người dân châu Á, bởi sự tiện lợi, phù hợp với nhu cầu một bữa ăn nhanh, ngon miệng. Ảnh: Acecook

Theo đại diện của hãng, điểm khác biệt là sau giai đoạn làm khô, vắt mì không chiên sẽ được dùng phương pháp sấy bằng nhiệt gió ở khoảng 80 độ C (trong khoảng 30 phút), để làm giảm độ ẩm, đạt mức dưới 10% sau khi sấy. Còn vắt mì chiên được đưa qua dầu cọ ở nhiệt độ khoảng từ 160 - 165 độ C trong khoảng 2,5 phút, sau khi chiên thì độ ẩm của vắt mì là khoảng dưới 3%. Loại dầu cọ dùng chiên mì có dạng sệt do được tách lọc bằng phương pháp ép lạnh.

Cả hai phương pháp đều làm giảm độ ẩm của vắt mì xuống mức thấp, nhằm ngăn ngừa vi sinh vật phát triển và giúp vắt mì có thể bảo quản được lâu hơn, từ 5 đến 6 tháng.

"Các phương pháp đều được kiểm tra về độ an toàn cho sức khỏe. Khi lựa chọn sản phẩm cho gia đình, tùy thuộc vào sở thích về sợi mì, hương vị hay cách chế biến mà người dùng có thể lựa chọn sử dụng phù hợp", đại diện Acecook cho biết.

Quy trình chiên tại một nhà máy của công ty sản xuất mì theo công nghệ Nhật Bản. Ảnh: Acecook

Đa phần các nhà sản xuất mì hiện này đều được đầu tư dây chuyền, công nghệ tiên tiến với quy trình sản xuất khép kín và gần như là tự động hóa hoàn toàn. Đối với mì chiên, dầu được làm nóng gián tiếp bằng hơi nước, sau đó dẫn vào chảo chiên bằng đường ống kín. Suốt quá trình chiên, nhiệt độ dầu luôn duy trì ổn định. Vì vậy, với công nghệ mới này, lượng dầu sau mỗi lần chiên sẽ dẫn ra ngoài, không có khái niệm dầu cũ, đồng thời đảm bảo chỉ số oxy hóa đều được kiểm tra kỹ. Kết hợp sử dụng dầu nguyên liệu an toàn cùng quy trình chiên hiện đại đã giúp nhà sản xuất có thể kiểm soát, hạn chế tối đa phát sinh Transfat.

Quy trình sản xuất đóng vai trò then chốt quyết định độ ăn toàn của mì ăn liền chứ không nằm ở phương pháp chế biến. Khi sử dụng, người dùng cần chú ý về việc cân bằng dinh dưỡng trong các nhóm thực phẩm, chẳng hạn khi ăn mì nên kết hợp với các loại thực phẩm khác như rau củ, thịt, trứng... để tạo thành bữa ăn hoàn thiện.

Thái Anh