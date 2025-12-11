Điểm khác biệt của Hyundai Santa Fe Calligraphy Turbo và Hybrid

Hyundai Thành Công ra mắt phiên bản Hybrid cho Santa Fe với giá 1,369 tỷ, trong khi bản Calligraphy 2.5 Turbo giá 1,365 tỷ, mức chênh 4 triệu đồng.

Tương đồng về giá, nhưng khác biệt lớn nhất giữa hai phiên bản này nằm ở động cơ và hộp số. Santa Fe Hybrid có thông số về tiện ích tương tự bản Prestige, mức tiêu hao nhiên liệu hãng công bố 5,94 lít/ 100 km trong đô thị.

Santa Fe tại thị trường Việt Nam. Ảnh: HTV

Bản Calligraphy 2.5 Turbo hướng tới trải nghiệm thể thao, công suất tối đa 281 mã lực và sức kéo 422 Nm, từ tua máy 1.700-4.500 vòng/ phút. Hộp số 8 cấp ly hợp kéo, hệ dẫn động 4 bánh HTRAC và 4 chế độ vận hành Eco, Normal, Sport và Smart.

Phiên bản Hybrid sử dụng động cơ 1.6 tăng áp kết hợp mô tơ điện, tổng công suất 235 mã lực và mô men xoắn 367 Nm. Hộp số tự động 6 cấp thay vì CVT như các dòng hybrid phổ biến. Hãng này cũng phát triển công nghệ Active Shift Control (ASC) tích hợp trên bản Hybrid để hỗ trợ hộp số.

Calligraphy 2.5 Turbo là phiên bản mạnh nhất của Hyundai Santa Fe. Ảnh: HTV

Theo hãng, ASC sẽ giám sát, điều chỉnh để đồng bộ tốc độ quay giữa động cơ và hộp số, từ đó giảm 30% thời gian sang số - từ 500 mili giây xuống còn 350 mili giây. Công nghệ mô-tơ khởi động phát điện tích hợp (HSG) cũng là điểm nổi bật, giúp xe khởi hành ngay, không cần động cơ xăng khởi động như các loại xe truyền thống.

Santa Fe Hybrid có tùy chọn màu xanh lục bảo. Ảnh: HTV

Hyundai Santa Fe sử dụng khung gầm liền khối unibody, giảm trọng lượng và cải thiện trải nghiệm lái so với loại khung gầm rời. Theo Hyundai Thành Công Việt Nam, khi phát triển một mẫu xe đa năng, mang tới trải nghiệm êm ái, tập trung phục vụ người lái và hành khách, khung gầm Unibody là lựa chọn hàng đầu.

Quang Anh