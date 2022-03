Điểm IELTS tăng lợi thế ứng tuyển đại học

Học sinh THPT có thể ôn tập sớm, đăng ký khóa cùng giáo viên bản địa nhằm đạt kết quả tốt trong kỳ thi IELTS, tăng lợi thế xét tuyển đại học.

Hiện nay, chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đã được bộ Giáo dục và Đào tạo cùng nhiều đại học đưa vào tiêu chí trong kỳ thi quốc gia và kỳ tuyển sinh. Theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020, thí sinh được miễn thi môn tiếng Anh nếu sở hữu chứng chỉ IELTS từ 4.0 trở lên.

Từ năm 2017, số lượng các trường đại học đưa chứng chỉ tiếng Anh vào tiêu chí xét tuyển có xu hướng tăng dần, bao gồm các trường hàng đầu về kinh tế, kỹ thuật và y dược. Năm 2021, các trường thuộc khối ngành An ninh như Học viện An ninh nhân dân và Trường đại học An ninh nhân dân đã bắt đầu bổ sung phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế như IELTS.

Một số trường ưu tiên xét tuyển đối với học sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên. Một phương thức khác là quy đổi điểm IELTS sang thang điểm 10 khi xét tuyển kết hợp với học bạ cấp 3 hoặc kết hợp với điểm thi hai môn tốt nghiệp THPT gồm Toán và một môn khác Ngoại ngữ.

Tại các trường đại học quốc tế, IELTS vẫn là một trong những điều kiện cơ bản khi nộp hồ sơ ứng tuyển bên cạnh những chứng chỉ SAT, ACT hay A-Level. Đơn cử tại trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), để nhập học chương trình cử nhân cấp bằng bởi Đại học London và Đại học Staffordshire, học sinh cần có chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên, không điểm kỹ năng nào dưới 5.5. Theo đó, IELTS dần được xem là một tiêu chí tạo lợi thế cạnh tranh, nâng cao khả năng trúng tuyển đại học, học bổng.

Chứng chỉ IELTS có hiệu lực hai năm, đồng nghĩa học sinh cần dự tính thời gian ôn thi nếu muốn sử dụng IELTS khi ứng tuyển vào đại học. Với học sinh cấp ba, ôn thi IELTS sớm có thể giúp tăng quỹ thời gian hơn cho các môn học khác.

Chương trình Tiếng Anh Dự bị Đại học tại BUV được thiết kế để giúp học sinh rèn luyện tiếng Anh một cách chuyên sâu, tận dụng tối đa thời gian ôn luyện và năng lực của bản thân. Chương trình cung cấp ba khóa học phù hợp cho các đối tượng học sinh THPT và sinh viên, bao gồm IELTS Pathway, IELTS Part-time và IELTS Intensive.

Học sinh có thể chọn khóa học tùy theo nhu cầu, năng lực. Ảnh: BUV

Các khoá học được giảng dạy bởi 100% giáo viên quốc tế, nhiều kinh nghiệm cùng phương pháp cập nhật, giúp học viên bồi dưỡng về kỹ năng IELTS và tự tin áp dụng kỹ năng vào môi trường học tập, làm việc thực tế.

Quy mô lớp học nhỏ giúp tăng cường tương tác giữa học viên và giáo viên, đảm bảo hướng dẫn học tập được cá nhân hóa phù hợp với từng người. Học viên cũng được tiếp cận với nguồn học liệu và cơ sở vật chất trong khuôn viên BUV Ecopark, bao gồm thư viện cùng nhiều tiện ích học tập khác, giúp tối ưu hóa quá trình tiếp thu, nâng cao năng lực ngoại ngữ.

Môi trường sáng tạo giúp học viên phát triển khả năng tiếp thu và thực hành tiếng Anh. Ảnh: BUV

BUV là trường đại học quốc tế tại Việt Nam cấp bằng cử nhân trực tiếp từ hai trường đại học Anh Quốc lâu đời: Đại học London và Đại học Staffordshire. Trường đào tạo các chương trình Cử nhân thuộc 4 khối ngành: Quản trị và Kinh doanh; Du lịch và Khách sạn; Thiết kế Sáng tạo; Khoa học Máy tính và Công nghệ; chương trình thạc sĩ và các khóa học ngắn hạn. BUV cũng cung cấp các chương trình tiếng Anh và Dự bị Đại học trước khi sinh viên bước vào chương trình Cử nhân tại BUV hoặc các trường đại học của Anh hay trên thế giới.

Khuôn viên BUV tại Ecopark cung cấp nhiều tiện ích học tập. Ảnh: BUV

Trường cũng đồng hành nhiều đơn vị, tổ chức để mang thêm cơ hội tiếp cận, tìm hiểu, học tập trong môi trường quốc tế qua chương trình giảng dạy IELTS tại trường THPT, các cuộc thi và chương trình học tiếng Anh cho giới trẻ. Gần đây nhất, đơn vị thực hiện chương trình IELTS Face-off mùa 8 và series lớp học livestream Free IELTS Class, mang đến những lời khuyên, chia sẻ từ các chuyên gia giáo dục và câu chuyện học tập của sinh viên.

Minh Huy