Điểm hấp dẫn khách hàng trẻ của The Dragon Castle Hạ Long

Quảng NinhThe Dragon Castle được chủ đầu tư N.H.O phát triển theo phong cách Hàn Quốc với nhiều tiện nghi phù hợp giới trẻ.

Khu căn hộ The Dragon Castle tọa lạc trên tuyến đường Cái Lân (Quốc lộ 18). Đây là khu vực trung tâm mới của thành phố Hạ Long với nhiều dự án được đầu tư.

The Dragon Castle thu hút giới trẻ bởi hệ thống tiện ích phong cách Hàn Quốc. Ảnh phối cảnh: N.H.O

Theo thông tin từ chủ đầu tư, The Dragon Castle bao gồm 1.288 căn hộ diện tích đa dạng, bố trí từ 1-3 phòng ngủ sở hữu 2-3 mặt thoáng. Nhiều khách hàng trẻ quan tâm, tìm hiểu về những căn hộ chung cư tại đây với hệ tiện ích và phong cách sống Hàn Quốc.

Chủ đầu tư N.H.O đến từ Hàn Quốc chú trọng thiết kế và xây dựng The Dragon Castle dựa trên tiêu chí tiện nghi trong trải nghiệm mỗi ngày của cư dân. Nơi đây, người trẻ và nhất là những gia đình có con nhỏ có thể an tâm trong không gian sống an toàn với nội khu khép kín, không ôtô di chuyển và an ninh đảm bảo 24/24.

Hệ thống shop thương mại tại The Dragon Castle. Ảnh phối cảnh: N.H.O

Cư dân The Dragon Castle có thể tận hưởng cuộc sống tiện nghi ngay bên trong khu căn hộ với nhiều tiện ích như cầu kính đầu tiên tại Hạ Long, bể bơi vô cực trên tầng cao, khu vui chơi nước cho trẻ em, hệ thống shop thương mại đa dạng. Chủ đầu tư còn tích hợp hệ thống thang máy thông minh, nhận diện gương mặt đến hệ thống kiểm tra chất lượng không khí, kiểm tra chất lượng nguồn nước.

Những cư dân hiện đại của The Dragon Castle còn có không gian sống được thiết kế tối ưu chức năng. Các căn hộ thoáng gió, đón trọn không khí thiên nhiên từ núi và biển Hạ Long.

Vị trí tổng thể của The Dragon Castle tại Hạ Long. Ảnh phối cảnh: N.H.O

Ngoài những ưu thế cho việc sinh sống lâu dài, The Dragon Castle còn có thể khai thác làm second home hoặc cho thuê. Dự án nằm tại khu vực phát triển kinh tế và du lịch sôi động của Hạ Long, liền kề một siêu thị Nhật Bản. Điều này cũng giúp nâng cao sự tiện lợi cho cư dân.

The Dragon Castle có mức giá từ 1,3 tỷ đồng mỗi căn.

Yên Chi