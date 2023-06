Điểm du lịch nào hút khách hè này?

Du lịch hè năm nay khó đạt đỉnh do kinh tế khó khăn nhưng Đà Nẵng, Phú Quý (Bình Thuận) là hai cái tên nổi bật được du khách Việt quan tâm nhiều.

So với hè năm 2022, du lịch hè năm 2023 được đánh giá bớt sôi động hơn. Bà Trần Phương Linh - Giám đốc Tiếp thị và Công nghệ thông tin của BenThanh Tourist - nói du khách không còn khao khát du lịch như hè năm ngoái, thời điểm du lịch mới mở cửa. Các điểm đến lúc này đa dạng hơn nhiều, kể cả trong lẫn ngoài nước nên khó có nơi nào "đạt đỉnh".

Hiện tại, giá vé máy bay đã giảm nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, chi phí cho các dịch vụ khác vẫn tăng, giá tour hè 2023 tăng từ 10-20% so với thời điểm trước dịch. Nguy cơ suy thoái kinh tế, lạm phát tăng cao... tác động lên tâm lý và ảnh hưởng trực tiếp đến ngân sách chi tiêu cho du lịch của khách hàng. Điều này khiến du khách muốn tìm đến những điểm du lịch thực sự mới lạ nhưng cần đảm bảo chi phí hợp lý.

Theo thống kê của BenThanh Tourist, với thị trường trong nước, các tour du lịch tuyến Đông Bắc, Tây Bắc, khu vực miền Tây Nam Bộ và các tour biển đảo (đặc biệt là Phú Quý), Phan Thiết sẽ tiếp tục là những điểm đến du lịch "nóng" trong cao điểm mùa hè.

Một resort tại Đà Nẵng có vị trí sát biển. Ảnh: Premier village danang

Còn theo công ty Best Price, sự chuyển dịch rõ ràng nhất so với hè năm 2022 là du khách không còn đổ xô đi Phú Quốc (Kiên Giang). Ghi nhận của công ty cho thấy các điểm đến không cần đường bay như Phan Thiết, Phú Quý, Hạ Long (Quảng Ninh), Sầm Sơn (Thanh Hóa), Cửa Lò (Nghệ An) sẽ "rất nóng" vào dịp cuối tuần. Với các điểm đến cần di chuyển bằng máy bay, Đà Nẵng là sự ưu tiên hàng đầu của du khách nhờ lợi thế đường bay ngắn, giá hợp lý.

Bên cạnh đó, ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing của Best Price, nhận xét xu hướng du lịch ở các điểm có công viên chủ đề sẽ không giảm nhiệt. Mùa hè là thời gian du lịch chính của nhóm khách gia đình khi học sinh được nghỉ học. Vì thế, bố mẹ thường chọn các điểm đến có công viên chủ đề hấp dẫn như Đà Nẵng, Nha Trang (Khánh Hòa) để con vui chơi, bên cạnh việc tắm biển.

Thống kê từ Top One Travel, công ty chuyên bán các dịch vụ du lịch lẻ như vé máy bay, combo cũng chỉ ra khách rất thích Đà Nẵng, Nha Trang mùa hè này. Hai điểm đến này lần lượt chiếm 30% và 35% tổng lượng đặt dịch vụ du lịch hè của công ty.

Ngoài đường bay ngắn, giá hợp lý, bà Hoàng Tuyết, giám đốc công ty, nói thêm Đà Nẵng hưởng lợi lớn từ lễ hội pháo hoa diễn ra đầu tháng 6. Việc kết nối dễ dàng với hai điểm đến giàu văn hóa là Huế (Thừa Thiên - Huế) và Hội An (Quảng Nam) cũng khiến sức hút của Đà Nẵng khó giảm.

Một điểm đến cùng đang hưởng lợi tương tự Đà Nẵng là Quy Nhơn (Bình Định) khi VnExpress Marathon được tổ chức vào 11/6. Bà Tuyết chia sẻ mình phải "lục tung Quy Nhơn" để tìm phòng khách sạn cho khách hàng du lịch thời gian này. Các khách sạn phân khúc 3, 4 sao khu vực trung tâm đạt tỷ lệ kín phòng tới 90%. Tuy nhiên, tình trạng khan phòng này chỉ diễn ra trong thời gian giải chạy chứ không xuyên suốt hè.

Đại diện Best Price xác nhận điều tương tự và nhấn mạnh Quy Nhơn có diện tích nhỏ nên khan phòng trong thời gian giải chạy không khó hiểu.

Các khu resort ở Quy Nhơn vẫn còn trống phòng nhiều do đây không phải cơ sở lưu trú được các vận động viên ưu tiên. Mặt khác, Quy Nhơn hứa hẹn vẫn tăng trưởng về lượng khách trong hè năm nay nhưng không đáng kể. Thống kê từ công ty chỉ ra vé máy bay đi Quy Nhơn từ Hà Nội vẫn còn nhiều, giá khứ hồi dao động trong khoảng 3 triệu đồng.

Tú Nguyễn