Điểm đến văn hóa, nghệ thuật cho gia đình tại Singapore

Một trong những hoạt động khám phá, giải trí thú vị, hút khách du lịch đến đây tham quan là buổi triển lãm "Future World: Where Art Meets Science" (Thế giới tương lai: Nơi nghệ thuật giao thoa với khoa học). Sắp tới bảo tàng còn giám tuyển các triển lãm độc đáo khác như “Sensory Odyssey: Into the Heart of Our Living World” (Hành trình Odyssey - Khám phá trung tâm thế giới), hay “New Eden: Science Fiction Mythologies Transformed” (Tân Địa đàng - Sự chuyển hóa của thần thoại khoa học viễn tưởng).

VR Gallery tại tầng 4 với trải nghiệm thực tế ảo cũng là hoạt động không nên bỏ qua cho cả người lớn lẫn trẻ em nếu có dịp ghé thăm ArtScience Museum. Bảo tàng mở cửa từ 10h-19h các ngày trong tuần tại địa chỉ 6 Bayfront Ave.