Điểm đến trải nghiệm văn hóa giữa thiên nhiên ở Hội An

Quảng NamĐảo Ký Ức Hội An có 3 quần thể mang đến du khách những hoạt động trải nghiệm văn hóa và nghệ thuật giữa thiên nhiên Hội An xanh mát.

Theo đại diện Đảo Ký Ức Hội An, du lịch xanh là một trong những hình thức được ưa chuộng những năm gần đây, bởi khách du lịch không chỉ được trải nghiệm vẻ đẹp của thiên nhiên, mà còn có thể góp phần bảo vệ và cải tạo môi trường. Ngoài ra, các hoạt động trải nghiệm bản sắc dân tộc, văn hóa đặc trưng của điểm đến phù hợp với những du khách ưa tìm tòi, thích khám phá văn hóa và phong tục tập quán bản địa.

"Sau những ngày giãn cách vì Covid-19, khách du lịch lại càng chú trọng các yếu tố an toàn và trải nghiệm gần gũi với văn hóa thay vì du lịch nghỉ dưỡng thông thường. Loại hình kết hợp giữa du lịch xanh và du lịch văn hóa nhanh chóng trở thành xu hướng mới của ngành du lịch", đại diện Đảo Ký Ức Hội An chia sẻ.

Sân khấu thực cảnh Ký Ức Hội An - nơi tổ chức lễ khai mạc năm Di lịch Quốc gia 2022. Ảnh: Ký Ức Hội An

Để đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa Faito giữa sắc xanh của thiên nhiên của du khách trong và ngoài nước, Đảo Ký ức Hội An đã xây dựng 3 quần thể gồm: Ký ức Hội An, Công viên ấn tượng Hội An và Hoi An Memories Resort & Spa. 3 quần thể này nằm trọn vẹn trên hòn đảo Cồn Hến giữa lòng sông Hoài.

Hoi An Memories Resort & Spa đã tái hiện kiến trúc Hội An cùng những thảm cây xanh mát, được nhiều du khách nhận xét rất thơ mộng, trữ tình. Hơn 120 phòng nghỉ của khu này đều có tầm nhìn hướng ra sông, cho du khách có cơ hội tận hưởng sự tươi mát mà thiên nhiên đem lại.

Toàn cảnh Đảo Ký Ức Hội An. Ảnh: Ký Ức Hội An

Nếu du khách muốn tận hưởng gió trời tươi mát, khu vực F&B, Chill Bar được bố trí tại hồ bơi vô cực luôn sẵn sàng phục vụ một bữa ăn nhẹ tiện lợi trong không gian thoáng đãng. Những bữa tiệc nhẹ bên bể bơi với cảnh trời mây mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên.

Trong Công viên ấn tượng Hội An, du khách không chỉ thỏa sức lưu giữ kỷ niệm cùng vô số điểm check-in, còn được xem 20 chương trình biểu diễn về văn hóa và lịch sử Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản.

Du khách còn có dịp thưởng thức nhiều tiết mục trong show diễn thực cảnh Ký Ức Hội An. Đây là một trong những show diễn cho du khách nhiều ấn tượng khó quên khi khám phá miền Trung và là trải nghiệm văn hóa đặc sắc không thể bỏ lỡ.

Cuối hành trình trải nghiệm, trên sân khấu ngoài trời rộng đến 25.000 m2, 500 nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp cùng kỹ thuật dàn dựng sân khấu hiện đại trong show diễn thực cảnh Ký ức Hội An. tất cả sẽ đưa du khách du hành ngược thời gian 400 năm lịch sử, đến với vùng đất Fafto nhộn nhịp giao thương, giao thoa văn hoá với con đường gốm sứ, tơ lụa trên biển cùng những câu chuyện văn hóa tinh hoa về đất, về con người Phố Hội.

Một trong những tiết mục tại Công viên Ấn tượng Hội An. Ảnh: Ký Ức Hội An

Nhờ những lợi thế trên, mới đây, Năm Du lịch quốc gia 2022 với chủ đề "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh" đã chọn Ký Ức Hội An làm điểm tổ chức lễ khai mạc sự kiện, diễn ra vào ngày 26/3. Sự lồng ghép thú vị từ nhiều màn trình diễn văn hóa nghệ thuật, giữa khung cảnh thiên nhiên thoáng đãng, được kỳ vọng mang đến một lễ khai mạc đặc biệt nhất từ trước đến nay.

Thư Kỳ