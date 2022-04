Điểm đến trải nghiệm ẩm thực thu hút giới trẻ ở Sài Gòn

TP HCMThe Mechanic Eatery & Bar phục vụ nhiều loại cocktail theo sở thích, khẩu vị; những món ăn đặc trưng Á-Âu... thu hút giới trẻ đến trải nghiệm.

Ẩn mình bên trong con hẻm cũ kỹ giữa trung tâm TP HCM, The Mechanic Eatery & Bar gây ấn tượng nhờ không gian thiết kế như một góc của garage ôtô, là điểm đến cho bạn nhiều trải nghiệm thú vị sau những ngày mệt nhoài.

The Mechanic Eatery & Bar có không gian như một góc của garage ôtô, là điểm đến được lòng giới trẻ. Ảnh: The Mechanic Eatery & Bar

Theo anh Lucas Truong - đồng chủ sở hữu và là người thiết kế ý tưởng nhà hàng - quá nửa thời gian trong ngày mỗi người điều phải lo toan, tính toán ở nơi làm việc, thi thoảng là trong chính ngôi nhà của mình. The Mechanic Eatery & Bar ra đời với toàn bộ ý tưởng "Không gì là không thể khi bạn đến đây", giúp nhiều người được tự do trong phong cách sống và có thể thoải mái lột tả con người của chính mình.

Đến nhà hàng, bạn sẽ không khó để bắt gặp nền xi măng xám vỡ bao trùm toàn bộ quán; xung quanh quầy bar được lợp bởi lớp tôn gỉ sét; hay phần đầu của chiếc xe máy cũ gắn lên tường dùng để làm đèn; chiếc đèn được lắp trực tiếp trên động cơ bánh răng xoay tròn đều nằm giữa quầy bar... Những chi tiết được đặt bất kỳ tại The Mechanic trông rất tình cờ và ngẫu hứng, nhưng thực chất hoàn toàn có chủ ý.

"Tất cả điều này khiến bạn có thể cảm thấy mình không bị bó buộc trong một chuẩn mực sống nào tại The Mechanic Eatery & Bar. Đây cũng là ý tưởng lớn để hình thành lên phong cách của nhà hàng", anh Lucas Truong nói.

Ly cocktail lên men đặc chế, phục vụ theo sở thích, khẩu vị và tâm trạng của thực khách. Ảnh: The Mechanic Eatery & Bar

Từ không gian mang lại cảm giác như thực khách đang thưởng thức rượu trong một garage, nhà hàng còn phục vụ những ly cocktail lên men đặc chế, với sự hòa quyện từ không gian, sản phẩm, và cách phục vụ. Đặc biệt, nắm bắt được tâm lý "Khách hàng thường mong đợi những điều mới mẻ từ những điều thân quen nhất", nhà hàng không có quá nhiều lựa chọn cocktail. Song, người thợ máy - cái tên thân thuộc bartender thường được gọi bởi những thực khách tại The Mechanic Eatery & Bar - sẽ phục vụ nhiều món cocktail tùy theo sở thích, khẩu vị và cả tâm trạng của thực khách.

Những món ăn "Fusion Aussie" dung hòa giữa hai nền ẩm thực Á-Âu cũng là một trong những điểm nhấn ấn tượng tại nhà hàng. Đơn cử là món burger ốc dùng kèm nước mắm gừng (Snail Burger with Ginger Fish Sauce). Bằng sự sáng tạo và một chút biến tấu, các đầu bếp trẻ tại nhà hàng đã khéo léo đưa nguyên liệu ốc và gừng làm nên món ăn đặc biệt tại The Mechanic Eatery & Bar.

Thực khách sẽ trải nghiệm sự giao thoa ẩm thực Á-Âu trong từng món ăn, được sáng tạo bởi nhiều đầu bếp trẻ. Ảnh: The Mechanic Eatery & Bar

The Mechanic Eatery & Bar bắt đầu mở bán vào những ngày đầu tháng 11/2021, đến nay đã bước sang tháng thứ 4. Anh Lucas Truong cho biết thêm đã thực hiện một số dự án F&B tại Sài Gòn và đặt mục tiêu mở rộng thêm phạm vi hoạt động trong năm nay. "The Mechanic Bar, một garage có cocktails, được hình thành không chỉ để kinh doanh mà còn truyền tải một triết lý sống, đó là sự tự do", anh Lucas Truong chia sẻ.

Nếu bạn muốn có một trải nghiệm như uống cocktail trong garage xe hoặc đang tìm kiếm một nơi ngả lưng sau giờ tan tầm, đừng bỏ qua The Mechanic Eatery & Bar. Mô hình cocktail bar đặc biệt này được kỳ vọng sẽ là một trong những điểm đến để bạn thoải mái giải bày theo cách tự nhiên nhất.

Thư Kỳ