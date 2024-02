Điểm đến quốc tế 'định mệnh' cho 12 con giáp năm Rồng

Tuổi Thìn (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

​Đi đâu: Manuel Antonio, Costa Rica

Đối với tuổi Thìn, năm 2024 sẽ mang lại sự thịnh vượng, quyền uy và may mắn. Điều quan trọng là những người tuổi này cần phải giữ vững lập trường và kiểm soát cái tôi. Theo các chuyên gia từ Booking, không nơi nào phù hợp với tuổi này hơn Vườn quốc gia Manuel Antonia ở Costa Rica, nơi có những bờ biển nhiệt đới trải dài dọc Nam Thái Bình Dương và đẹp như tranh vẽ, rừng nhiệt đới rộng 680 ha với những con đường mòn đi bộ xuyên qua các thảm thực vật rậm rạp.

Nơi ở: Năm nay, điều quan trọng nhất với người tuổi Rồng là chăm sóc bản thân, hoạt động thể chất, thiền định và hòa mình vào thiên nhiên. Do đó, khách sạn 5 sao Makanda by The Sea Hotel, nơi có spa, hồ bơi vô cực nhìn ra Thái Bình Dương, bãi biển riêng và cách Vườn quốc gia một quãng lái xe ngắn, là nơi lưu trú đáng được quan tâm. Ảnh: Tripadvisor