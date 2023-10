Điểm đến mùa thu đẹp nhất vùng đông bắc nước Mỹ

New England từng được nhiều tạp chí lớn về du lịch đánh giá là nơi có mùa thu đẹp nhất nước Mỹ.

Ở Mỹ có rất nhiều nơi có thể ngắm lá vàng vào mùa thu, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là những cánh rừng ở khu vực New England. Nằm ở phía đông bắc, New England gồm 6 tiểu bang Massachusetts, New Hampshire, Vermont, Maine, Connecticut và Rhode Island. Đây không chỉ là nơi mang dấu tích lịch sử thời lập quốc của Mỹ mà còn là nơi có mùa thu đẹp nhất quốc gia này. Chính vì thế New England lâu nay được khách du lịch và nhiều tạp chí nổi tiếng gọi là "Thiên đường mùa thu".

Cảnh mùa thu ở hồ Echo, vùng New Hampshire.

Ziggy Nguyen (Vũ), 30 tuổi, đã sống ở đây 15 năm. Vì đam mê chụp ảnh và muốn nhiều người cùng được thưởng ngoạn vẻ đẹp mùa thu nên mỗi năm anh tổ chức 1-2 chuyến đi ngắm lá cho những nhóm khách nhỏ. Đây là chuyến đi thích hợp cho những ai không thích tour đông đúc. Vũ cho hay thời điểm đẹp nhất để khám phá mùa thu New England là hai tuần đầu của tháng 10 khi lá cây chuyển gam đỏ vàng.

Theo Vũ, mùa thu New England bắt đầu từ tuần cuối của tháng 9 đến cuối tháng 11, có thể đến tháng 12 vì nhiều địa hình khác nhau. Ở những vùng núi như New Hampshire, Vermont và phía tây bắc của Maine, lá sẽ chuyển màu trước và thời điểm rực rỡ nhất (peak time) là hai tuần đầu tháng 10. Vùng đông nam gần biển như Bar Harbor, Camden và Portland của Maine sẽ rực rỡ hai tuần sau đó, còn ở thành phố Boston từ cuối tháng 10 đến cả tháng 11 và 12.

Tuy nhiên, thời tiết những tháng trước đó cũng sẽ ảnh hưởng đến sự thay đổi màu sắc của lá. Năm nào mưa nhiều và lạnh sớm, lá sẽ chuyển màu sớm. Năm nào ít mưa nhiều nắng, lá sẽ chuyển màu muộn hơn.

Những điểm ngắm mùa thu đẹp nhất vùng đông bắc

Thật khó để nói ở vùng New England nơi nào đẹp nhất, đáng để đi nhất. Tùy theo thời điểm và sở thích mà mỗi người tự chọn những điểm đến phù hợp. Vũ gợi ý hành trình gồm New Hampshire, Vermont, Maine và một số nơi ở Boston.

Cung đường rừng mùa thu New Hampshire.

Boston

Boston, thủ phủ của bang Massachusetts, là nơi bắt đầu cho hành trình khám phá mùa thu New England. Cho dù bạn ở đâu, từ khắp thế giới hay từ các bang của Mỹ, Boston nên là điểm dừng chân đầu tiên vì thuận tiện đi lại. Là địa điểm của những trường đại học danh tiếng thế giới như BU, MIT, Harvard hay chợ Quincy Market và nhiều công trình hàng trăm năm tuổi, Boston thu hút du khách hầu như quanh năm. Đặc biệt, không ai đến Boston mà bỏ qua Harvard Square để không những được tham quan trường đại học nổi tiếng thế giới mà còn được "sờ chân trái" bức tượng John Harvard để may mắn.

Mùa thu Boston khá muộn, tầm cuối tháng 10, nhưng những ai đến đầu tháng cũng có thể thấy một Boston chớm thu với những hàng cây bắt đầu chuyển màu vàng, đặc biệt là khu vực xung quanh dòng sông Charles chảy quanh thành phố.

New Hampshire

Cách Boston 2-3 tiếng lái xe, New Hampshire sở hữu nhiều điểm nhất định phải đến vào mùa thu như hẻm núi Lost River - một trong những kỳ quan thiên nhiên vĩ đại nhất của New Hampshire, đường xe lửa Cog Railway dẫn lên đỉnh núi Washington - tuyến đường sắt leo núi đầu tiên trên thế giới hoạt động từ năm 1868, thác nước Silver Cascade nằm ngay bên tuyến đường 302, đặc biệt là xa lộ Kancamagus và con đường mòn dẫn lên đỉnh núi Artist Bluff với tầm nhìn ngoạn mục xuống hồ Echo và núi Cannon thuộc vườn quốc gia Franconia Notch. Nhưng để ngắm được mùa thu ở những nơi đó cũng cần có chút may mắn, lý tưởng nhất là thời tiết đẹp và hy vọng không quá đông đúc.

Maine

Portland là thành phố lớn nhất của tiểu bang Maine, nổi tiếng với những ngọn hải đăng hàng trăm năm tuổi và cả món tôm hùm ngon nhất nhì thế giới như lobster rolls (bánh mì tôm hùm), lobster chowder (súp kem tôm hùm) và không thể thiếu tôm hùm hấp.

Camden là một thị trấn bên vịnh Penobscot, thuộc vùng MidCoast của Maine. Cung đường Mount Battie Trail là nơi mà khi đứng trên đỉnh núi, người ta có thể ngắm toàn cảnh thị trấn và cả vịnh Penobscot đẹp ngoạn mục nếu đến vào đỉnh điểm của lá vàng lá đỏ.

Vermont

Khác với New Hampshire, Vermont bình yên hơn, cũng là nơi có nhiều điểm tham quan mùa thu nổi tiếng như hồ Willoughby, tuyến cáp treo Mansfield Gondola, các trang trại như Sleepy Hollow, Jenne, nhà thờ Stowe Community, thu hút nhiều người đến chụp ảnh.

New England còn nhiều nơi khác đáng để đi ngắm lá mùa thu. Một trong những hạn chế tại đây là không nhiều phương tiện công cộng, nên để đến được những khu xa trung tâm, nơi thường có những khung cảnh đẹp nguyên sơ và lãng mạn hơn, bạn phải có xe ôtô riêng, hoặc thuê xe nếu biết lái và có bằng lái quốc tế, hoặc có bạn bè đưa đi rong ruổi khắp nơi.

Bài và ảnh: Mai Trang