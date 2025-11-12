Điểm đến mùa lễ hội của Roger&Gallet tại hai thành phố lớn

Roger&Gallet mở cửa hàng pop-up tại Takashimaya (TP HCM) và Lotte Mall West Lake (Hà Nội) giới thiệu các sản phẩm và tặng quà cho khách hàng nhân mùa lễ hội cuối năm.

Cụ thể, từ ngày 1/11 đến 31/12, tại sảnh tầng 1 trung tâm thương mại Takashimaya và tầng 1, sảnh Office Square trung tâm thương mại Lotte Mall West Lake, thương hiệu Roger&Gallet mang đến cho các tín đồ nước hoa không gian phong cách Pháp, góc thử hương đa dạng, khu vực check-in cùng những mẫu thử đậm tính nghệ thuật. Ngoài các dòng nước hoa, khách hàng còn có thể khám phá thêm gel tắm, xà phòng, kem tay - các sản phẩm chăm sóc cá nhân giúp cơ thể và tâm trí được thư thái.

Cửa hàng pop-up của Roger&Gallet tại Takashimaya (TP HCM). Ảnh: Roger&Gallet Việt Nam

Cùng với việc khám phá mùi hương, khách hàng khi ghé thăm pop-up còn được tham gia nhiều hoạt động như nhận mẫu thử, miễn phí gói quà, khắc tên lên chai nước hoa cùng nghệ nhân Roger&Gallet vào cuối tuần.

Bên cạnh đó, Roger&Gallet còn mang đến nhiều ưu đãi dành riêng cho dịp này. Với hóa đơn từ 1.2 triệu đồng, khách hàng có cơ hội tham gia bốc thăm để nhận các phần quà như túi xách, đồ chơi Pop Mart, loa JBL hoặc máy đẩy tinh chất Halio. Vào tháng 12, khách hàng có hóa đơn từ 1,5 triệu đồng sẽ được tặng thêm một cây thông mini mang tinh thần Giáng sinh.

Các mẫu sản phẩm được trưng bày tại hai không gian của Roger&Gallet mùa lễ hội. Ảnh: Roger&Gallet Việt Nam

Ra đời hơn 160 năm trước, Roger&Gallet được ví như di sản hương thơm của nước Pháp, tiên phong lĩnh vực nước hoa "wellbeing" - mang lại trải nghiệm cân bằng giữa tinh thần và thể chất thông qua mùi hương. Dòng nước hoa có 95% thành phần được chiết xuất từ tự nhiên và được sáng tạo bởi các bậc thầy điều hương hàng đầu thế giới.

Sau bộ sưu tập 5 mùi hương đa sắc, Roger&Gallet tiếp tục chinh phục giới yêu hương bằng sáng tạo mới: Vanille Soleil, hòa quyện hương của nắng, gió và vani. Được chiết xuất 95% từ thiên nhiên tại Pháp, dưới bàn tay của nhà điều hương Karine Dubreuil, Vanille Soleil bắt đầu với hương vị tươi mát, quyến rũ của tiêu hồng và cam bergamot. Vương lại trên da là hương hoa ngọc lan tây và khép lại bằng sự ấm áp ngọt ngào của vani và đậu tonka.

Diệp Chi