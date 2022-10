​Điểm đến mới của du lịch MICE tại Phan Thiết

Movenpick Resort Phan Thiet khai trương đi vào vận hành sẽ dần hoàn thiện hệ tiện ích all-in-one của đô thị du lịch NovaWorld Phan Thiet, góp phần thúc đẩy du lịch MICE.

Theo chia sẻ từ đơn vị phát triển, khách sạn 5 sao chuẩn quốc tế Movenpick Resort Phan Thiet đã chính thức khai trương và đón khách lưu trú tại NovaWorld Phan Thiet vào ngày 1/10 vừa qua. Đi cùng với cung cách phục vụ chuyên nghiệp, resort cũng sẽ vận hành hàng loạt chuỗi tiện ích cao cấp từ ăn uống đến giải trí, thư giãn như nhà hàng, quầy bar, sảnh hội nghị, phòng gym, spa, hồ bơi vô cực, khu giải trí cho trẻ em...

Kiến trúc bên ngoài của Movenpick Resort Phan Thiet lấy cảm hứng phong cách cướp biển vùng Caribbean.Ảnh: Novaland

Mövenpick cũng là thương hiệu tạo sức hút đầu tiên trong chuỗi 20 khách sạn, resort cao cấp sắp xuất hiện tại đại đô thị du lịch này. Với sức chứa 1.000 người và hàng loạt khách sạn khác sắp đi vào vận hành, NovaWorld Phan Thiet bổ sung nguồn cung lớn về nơi lưu trú, tăng sức khai thác du lịch MICE cho địa phương.

Ngoài ra, The Kingdom - "trái tim" của NovaWorld Phan Thiet với hệ thống tiện ích phục vụ cho tổ chức hội nghị - sự kiện gồm: chuỗi sáu khách sạn 3 - 5 sao quốc tế quy mô 2.000 phòng, trung tâm giải trí phức hợp trong nhà Arena 10.000 chỗ ngồi... sẽ giúp các doanh nghiệp có thêm nhiều lựa chọn cho những chuyến du lịch hình thức kết hợp này.

Nhiều chuyên gia đánh giá, việc đại đô thị du lịch NovaWorld Phan Thiet hoàn thiện tiện ích lưu trú đẳng cấp được dự đoán sẽ trở thành điểm đến lý tưởng cho du lịch MICE tại Bình Thuận.

Nhân viên của doanh nghiệp tham gia các hoạt động vui chơi tập thể trong một chuyến du lịch MICE. Ảnh: Novaland

Du lịch MICE là cụm từ viết tắt của meetings, incentives, conferences, events, nói đến loại hình du lịch kết hợp tổ chức hội nghị hội thảo, được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để tìm kiếm đối tác, phát triển kinh doanh hay gắn kết nhân viên. Nhiều chuyên gia đánh giá, Việt Nam có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch MICE vì sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, di sản văn hóa đặc sắc và con người thân thiện, nhiệt tình.

Việc phát triển du lịch MICE đòi hỏi cần có hệ tiện ích lưu trú hiện đại, quy mô lớn để đáp ứng được nhu cầu về chỗ ở và tổ chức sự kiện. Với những lợi thế thiên nhiên sẵn có và sự chuyển mình chung của du lịch Bình Thuận những năm gần đây được xem là góp phần thúc đẩy cho hình thức du lịch này.

Theo Cục thống kê tỉnh Bình Thuận, lũy kế 8 tháng năm 2022 lượt khách du lịch ước đạt 3.457,5 ngàn lượt khách, tăng 98% so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu từ hoạt động du lịch trong tháng 8 năm 2022 ước đạt 1.949,4 tỷ đồng, tăng 4,27% so với tháng trước và tăng 45,2 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Bãi biển Bikini Beach tại NovaWorld Phan Thiet. Ảnh: Novaland

Bình Thuận cũng là địa phương đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia 2023. Trong đó, định hướng phát triển thành điểm đến mới cho du lịch MICE của NovaWorld Phan Thiet cũng được đánh giá là phù hợp với định hướng chung của toàn tỉnh. Tại Hội nghị Bàn tròn Liên Hợp Quốc 2045 diễn ra đầu năm 2021, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đã đặt mục tiêu đến năm 2030, Phan Thiết là điểm đến du lịch và nghỉ dưỡng lý tưởng cho các mục đích du lịch biển và giải trí, du lịch thám hiểm và thể thao, du lịch văn hóa, tâm linh, du lịch chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng và đặc biệt là du lịch MICE.

Một góc hệ tiện ích giải trí tại NovaWorld Phan Thiet. Ảnh: Novaland

Với thiên nhiên hoang sơ tươi đẹp, khí ấm nắng ấm quanh năm cùng điều kiện hạ tầng đồng bộ gồm tuyến cao tốc kết nối TP HCM sẽ đi vào hoạt động cuối năm nay, sân bay Phan Thiết hoàn thiện vào 2023, Phan Thiết có đầy đủ lợi thế để phát triển loại hình du lịch MICE. Từ đây, NovaWorld Phan Thiet càng tăng hấp lực với các nhà đầu tư, đặc biệt là các dòng sản phẩm bất động sản thương mại như boutique shophouse, boutique shoptel, shophouse....

Cũng thông qua các chuyến du lịch MICE, các doanh nghiệp, tổ chức có cơ hội trực tiếp tìm hiểu và khám phá tiềm năng đầu tư, mở rộng kinh doanh và phát triển dịch vụ tại NovaWorld Phan Thiet, chứng minh sức bật của đô thị kinh tế du lịch này.

Tường An