Điểm đến gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh đông khách dịp 2/9

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội, Khu du tích Kim Liên tại Nghệ An đón hàng chục nghìn lượt người dịp lễ 2/9.

2/9 hằng năm ngoài lễ Quốc khánh cũng là dịp tưởng niệm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh nên các điểm đến lịch sử liên quan các sự kiện này luôn thu hút khách du lịch.

Theo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chỉ riêng trong ngày Quốc khánh 2/9, đã có gần 33.000 lượt khách, trong đó có hơn 630 lượt khách nước ngoài vào lăng, cao hơn con số hơn 28.600 dịp Quốc khánh năm ngoái.

Còn tại Nghệ An, khu di tích Kim Liên, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, nơi sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ 1/9 đến hết ngày 3/9, gần 3.000 đoàn, với hơn 35.000 lượt người đã đến tham quan, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là các điểm đến lịch sử đông khách nhất tại Hà Nội và Nghệ An dịp lễ Quốc khánh năm nay.

Dòng người tập trung viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 2/9 tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trong cụm di tích lịch sử văn hóa Ba Đình, cùng với Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (gồm Phủ Chủ tịch, Di tích Nhà sàn, Di tích nhà 67, ao cá Bác Hồ) và Bảo tàng Hồ Chí Minh. Lăng mở cửa vào các buổi sáng thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ bảy và chủ nhật hằng tuần. Thời gian mở cửa từ 7h30 đến 11h vào mùa nóng (từ ngày 1/4 đến 31/10 hằng năm) và từ 8h đến 11h mùa lạnh (từ ngày 1/11 đến 31/3 hằng năm).

Kim Liên là khu di tích tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh cách thành phố Vinh, Nghệ An khoảng 15 km. Toàn khu di tích rộng hơn 205 ha, gồm nhà tranh nhỏ của cụ Nguyễn Sinh Sắc và bà Hoàng Thị Loan (thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh); nhà ông bà ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhà thờ chi họ Hoàng Xuân (thuộc cụm di tích Hoàng Trù); nhà ông Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc; giếng Cốc; lò rèn Cố Điền; phần mộ bà Hoàng Thị Loan ở Động Tranh trên dãy Đại Huệ và cụm di tích Núi Chung.

Du khách tới thăm khu di tích tại Nghệ An ngày 2/9. Ảnh: Đức Hùng

Du khách có thể ghé thăm khu di tích vào tất cả các mùa trong năm. Tuy nhiên tháng 5 được coi là phù hợp nhất bởi thời tiết mát mẻ, đặc biệt sẽ được chiêm ngưỡng trọn vẹn khung cảnh sen nở. Cụm di tích không thu phí khách tham quan.

Đức Hùng - Tâm Anh