Điểm cộng vị trí của căn hộ Sun Feliza Suites Cầu Giấy

Vị trí tại trung tâm Cầu Giấy, kết nối đa trục giao thông và tiếp cận metro được xem là lợi thế then chốt giúp Sun Feliza Suites gia tăng giá trị an cư lẫn đầu tư.

Trong quá trình mở rộng không gian đô thị, nhiều thành phố lớn trên thế giới đã hình thành các trung tâm phát triển mới (New CBD) nhằm giảm tải cho khu vực lõi truyền thống. Những khu vực này thường hội tụ hạ tầng đồng bộ, mạng lưới giao thông công cộng và cộng đồng lao động tri thức, từ đó tạo động lực cho thị trường bất động sản.

Tại Trung Quốc, Pudong (Thượng Hải) từ khu vực ven sông với hạ tầng hạn chế trở thành trung tâm tài chính - thương mại quan trọng, nơi đặt trụ sở của nhiều ngân hàng, sàn giao dịch và tập đoàn đa quốc gia. Sự phát triển này gắn liền với quá trình hoàn thiện hạ tầng và hình thành cộng đồng chuyên gia quốc tế, qua đó thúc đẩy giá trị bất động sản tăng trưởng trong thời gian dài.

Tương tự, Gangnam từng là khu vực ngoại vi của Seoul (Hàn Quốc) trước khi được quy hoạch bài bản. Nhờ tập trung các trường quốc tế, doanh nghiệp công nghệ, văn phòng tập đoàn tư nhân lớn, Gangnam dần trở thành trung tâm giáo dục - công nghệ - kinh tế mới của thủ đô Hàn Quốc. Bất động sản tại khu vực này được đánh giá cao nhờ vị trí và khả năng thu hút tầng lớp trí thức, chuyên gia nước ngoài.

Sun Feliza Suites tọa lạc tại trung tâm Cầu Giấy. Ảnh: Sun Property

Tại Hà Nội, Cầu Giấy đang cho thấy vai trò tương tự khi tập trung nhiều văn phòng, trường đại học, trung tâm nghiên cứu và dịch vụ chất lượng cao. Khu vực này trở thành điểm đến của cộng đồng chuyên gia, kỹ sư và lao động tri thức trong nước lẫn quốc tế, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong cấu trúc phát triển phía Tây Thủ đô.

Theo các chuyên gia, khi quỹ đất nội đô ngày càng thu hẹp, xu hướng dịch chuyển về các trung tâm mới là tất yếu. Những khu vực có khả năng kết nối thuận tiện với lõi cũ, đồng thời sở hữu hạ tầng giao thông hoàn chỉnh, sẽ duy trì sức hút dài hạn đối với nhu cầu ở thực và đầu tư.

Trong bối cảnh đó, Sun Feliza Suites hưởng lợi nhờ vị trí tại trung tâm Cầu Giấy, nơi giao cắt của các trục đường lớn như Phạm Hùng, Xuân Thủy, Phạm Văn Đồng và Hồ Tùng Mậu. Mạng lưới giao thông này giúp việc di chuyển tới các quận nội thành, khu hành chính Ba Đình - Hoàn Kiếm, sân bay Nội Bài hay khu thể thao Mỹ Đình trở nên thuận tiện.

Sun Group dành riêng hơn 11.000 m2 để tạo không gian xanh cho cư dân. Ảnh: Sun Property

Bên cạnh hệ thống đường bộ, khả năng tiếp cận tuyến metro Cầu Giấy - Nhổn cũng là yếu tố tác động đến giá trị bất động sản khu vực. Theo Savills, các dự án nằm gần nhà ga metro thường ghi nhận mức tăng giá cao hơn mặt bằng chung nhờ cải thiện khả năng kết nối và gia tăng nhu cầu ở thực. Tại Hà Nội, giá trung bình các căn hộ trong bán kính 500 m từ các nhà ga tuyến metro Cầu Giấy - Nhổn đã tăng trên 40% trong vòng một năm (từ Q3/2023 đến Q3/2024).

Ngoài yếu tố giao thông, Cầu Giấy còn sở hữu hệ thống tiện ích giáo dục, y tế và thương mại tương đối hoàn chỉnh. Đây cũng là khu vực sinh sống và làm việc của cộng đồng chuyên gia nước ngoài, đặc biệt đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản, tạo ra nhu cầu ổn định cho phân khúc nhà ở chất lượng cao.

Không gian Garden café được thiết kế hiện đại. Ảnh: Sun Property

Cùng với vị trí đắc địa, hệ tiện ích tiệm cận chuẩn 6 sao giúp nâng giá trị Sun Feliza Suites với vườn Hạnh Phúc rộng hơn 11.000 m2, phòng gym - spa quốc tế, bể bơi mái kính, garden café, phòng sinh hoạt cộng đồng..., hướng đến mô hình đô thị nghỉ dưỡng.

Dự án cung cấp dòng sản phẩm giới hạn gồm các căn hộ 3-4 phòng ngủ, diện tích lên đến 160 m2 phù hợp gia đình đa thế hệ. Vị trí căn góc cùng hệ kính Double Low-E và hệ lam nhôm được bố trí linh hoạt trên mặt đứng giúp tối ưu khả năng cách âm, cách nhiệt nhưng vẫn đón ánh sáng tự nhiên.

Ngoài ra, Sun Feliza Suites thuộc nhóm dự án hiếm tại Hà Nội đủ điều kiện bán cho người nước ngoài, giúp mở rộng tập khách hàng và gia tăng tính linh hoạt cho thị trường thứ cấp. Yếu tố này được xem là lợi thế trong bối cảnh nhu cầu nhà ở của cộng đồng chuyên gia quốc tế tại khu vực phía Tây Thủ đô tiếp tục gia tăng.

Sun Feliza Suites trao quyền thiết kế không gian căn hộ cho chủ nhân. Ảnh: Sun Property

Theo đại diện Sun Property (thành viên Sun Group), với nhóm khách hàng có thu nhập cao, nhà ở không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt mà còn gắn với yếu tố tận hưởng, sự gắn kết gia đình và các giá trị văn hóa Á Đông. Cách tiếp cận này được thể hiện trong định hướng thiết kế của dự án, khi các yếu tố phong thủy và biểu tượng truyền thống được lồng ghép vào kiến trúc hiện đại. Năm tòa tháp tại Sun Feliza Suites được xây dựng theo ý niệm "Ngũ Phúc", hàm ý về may mắn và sự thịnh vượng.

Vị đại diện cho rằng, việc lựa chọn Sun Feliza Suites không chỉ dựa trên yếu tố vị trí hay tiềm năng bất động sản, mà còn phản ánh nhu cầu về không gian sống mang tính kế thừa, phù hợp với định hướng an cư dài hạn của nhiều gia đình.

Song Anh