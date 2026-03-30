Điểm cộng dịch vụ theo tiêu chuẩn khách sạn WorldHotels tại Lusso Saigon

Lusso Saigon vận hành theo tiêu chuẩn WorldHotels, với hệ dịch vụ khách sạn tích hợp trong không gian nhà ở và mô hình quản lý số hóa.

Việc WorldHotels tham gia quản lý vận hành Lusso Saigon không chỉ dừng ở yếu tố thương hiệu, mà còn nằm ở hệ tiêu chuẩn dịch vụ được chuyển giao từ lĩnh vực khách sạn sang không gian nhà ở. Đây là điểm khác biệt của mô hình liên kết thương hiệu, nơi trải nghiệm sống được nâng lên thông qua vận hành chuyên nghiệp.

Ông Cyrill Czerwonka - Tổng giám đốc, phụ trách phát triển kinh doanh khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) - BWH Hotels cho biết, mỗi dự án trước khi hợp tác đều trải qua quy trình thẩm định nhiều lớp, từ vị trí, quy hoạch đến năng lực phát triển và khả năng vận hành dài hạn. Một trong những tiêu chí quan trọng là dự án phải đáp ứng tiêu chuẩn dịch vụ khách sạn, đồng thời duy trì giá trị ổn định theo thời gian.

"Điểm khác biệt nằm ở việc ứng dụng chuyên môn trong lĩnh vực dịch vụ khách sạn vào bất động sản", đại diện BWH Hotels nhấn mạnh.

Thứ ba từ trái sang là ông Bùi Quang Anh Vũ - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Phát Đạt tham gia ký kết cùng lãnh đạo cấp cao BWH Hotels. Ảnh: Phát Đạt

Cư dân dự kiến tiếp cận các tiện ích theo chuẩn khách sạn như khu sảnh có nhân viên hỗ trợ, dịch vụ đón tiếp, hỗ trợ hành lý, cũng như các dịch vụ theo yêu cầu. Một số tiện ích cá nhân hóa gồm quản gia riêng, đầu bếp tại gia, chăm sóc cây cảnh hoặc huấn luyện viên cá nhân.

Song song đó, hệ thống vận hành được số hóa thông qua nền tảng quản lý tích hợp. Người dùng có thể đặt tiện ích, thanh toán không tiền mặt, theo dõi dịch vụ và tương tác trực tiếp với ban quản lý. Các hạng mục cảnh quan, hồ bơi và tiện ích chung cũng được kiểm định định kỳ theo quy trình vận hành tiêu chuẩn.

Lusso Saigon được WorldHotels quản lý vận hành độc quyền tại khu vực mặt tiền đại lộ 60m TP.HCM (quốc lộ 13). Ảnh: Phát Đạt

Đại diện Phát Đạt cho rằng, sự tham gia của các thương hiệu vận hành quốc tế có thể góp phần nâng tiêu chuẩn sản phẩm trên thị trường. Ở góc độ vận hành, đơn vị quản lý được xem là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng trải nghiệm và khả năng duy trì giá trị dự án theo thời gian, qua đó tác động đến sức cạnh tranh trong phân khúc cao cấp. Mô hình này hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu về không gian sống tích hợp tiện ích và dịch vụ.

Trước đó, tại hội nghị khu vực Pan APAC 2026 tổ chức ở Bangkok, đại diện nhà phát triển Phát Đạt đã ký kết với WorldHotels để triển khai quản lý vận hành Lusso Saigon. Việc hợp tác cũng nằm trong chiến lược mở rộng mảng branded residences của WorldHotels nói riêng và tập đoàn BWH Hotels nói chung tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó Việt Nam được xem là thị trường tiềm năng nhờ tốc độ đô thị hóa và nhu cầu gia tăng đối với sản phẩm nhà ở cao cấp.

Không gian cảnh quan và hệ tiện ích được chăm sóc và kiểm định khắt khe. Ảnh: Phát Đạt

BWH Hotels là một trong những tập đoàn khách sạn hàng đầu toàn cầu với hơn 80 năm kinh nghiệm cùng mạng lưới khoảng 4.300 khách sạn tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hệ sinh thái gồm ba thương hiệu: WorldHotels, Best Western Hotels & Resorts và SureStay Hotels.

Trong đó, WorldHotels là thương hiệu cao cấp nhất, hiện quy tụ khoảng 160 khách sạn và khu nghỉ dưỡng trên toàn cầu, tương đương gần 50.000 phòng. Ở mảng bất động sản, WorldHotels Residences đại diện cho dòng sản phẩm sang trọng, tích hợp tiêu chuẩn vận hành khách sạn vào không gian sống.

Song Anh