Điểm cộng của phân khu mới nhất khu đô thị The Manor Central Park

The Helia vừa ra mắt trong tháng 5, bao gồm 67 căn nhà phố thương mại, được thiết kế hai mặt tiền vừa ở vừa kinh doanh, mang đến nhiều đặc quyền cho cư dân.

The Helia là phân khu mới nhất được mở bán tại The Manor Central Park, nằm tại điểm giao thoa của 4 tuyến đường gồm: Đại lộ Hoàng Mai, phố đi bộ và hai trục đường kết nối trực tiếp với đường Nguyễn Xiển.

Các căn nhà phố tại đây được giới thiệu với cái tên "ProMax house", không chỉ đa dạng về diện tích, mà còn đa dạng về công năng, cũng như sở hữu đa giá trị và tiện ích, tối ưu lợi ích cho chủ nhân.

Chủ đầu tư chú trọng vào trải nghiệm sống của cư dân, quy hoạch The Helia theo hai mặt, có thể tận dụng kinh doanh mặt phố và an cư tại mặt sau. Các căn nhà phố được trang bị nội thất cao cấp cơ bản liền tường, với không gian được bố trí thoáng đạt và rộng rãi, giúp chủ nhân có thể tùy ý thiết kế theo gu thẩm mỹ và sở thích riêng, đảm bảo tối ưu và cá nhân hóa phong cách kinh doanh và cuộc sống sinh hoạt.

Bà Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch G.Empire Group - Tổng Đại lý phân phối The Helia cho biết, do số lượng sản phẩm tại The Helia có giới hạn trong khi nhu cầu thị trường lớn nên khách hàng muốn sở hữu ngoài có tiềm lực tài chính mạnh, cần có thêm chút may mắn.

The Helia "ProMax house" có số lượng hạn chế. Ảnh: Bitexco

Bà Dung dẫn chứng, trong biểu đồ tháp Maslow, nhu cầu được thể hiện bản thân là nhu cầu cao nhất của con người. Khi địa vị càng cao, nhu cầu thể hiện giá trị bản thân càng phải xứng với đẳng cấp. Điều đó khiến các sản phẩm bất động sản giới hạn, có những đặc quyền riêng càng được săn đón.

Ngoài những đặc quyền cao cấp riêng, cư dân The Helia cũng được hưởng các giá trị của tổng thể dự án The Manor Central Park,

Với mục tiêu hướng đến giá trị sống và trải nghiệm, The Manor Central Park có tổng diện tích quy mô quy hoạch là 89,7 ha nhưng mật độ xây dựng chỉ chiếm 20,8%. Phần lớn không gian được quy hoạch dành cho hạ tầng giao thông kết nối mở và hệ thống công viên, cây xanh đan xen khắp khu đô thị, kết nối liền kề với công viên Chu Văn An, tạo thành điểm đến xanh mát cho cộng đồng, đóng vai trò là "lá phổi" xanh của toàn khu vực Tây Nam Hà Nội.

Ngoài yếu tố xanh, The Manor Central Park còn sở hữu hệ tiện ích đẳng cấp cùng những dịch vụ được cá nhân hóa tối đa. Cư dân có thể tận hưởng cuộc sống với đầy đủ tiện ích từ tuyến phố đi bộ của Hà Nội với chiều dài gần 1 km với đầy đủ các tiểu khu mua sắm, giải trí, khám phá, trải nghiệm đặc sắc.

Hệ tiện ích cao cấp và toàn diện mang tới cho cư dân cuộc sống tiện nghi. Ảnh: Bitexco

Với hệ tiện ích đẳng cấp đồng bộ đầy đủ từ giáo dục tới giải trí, chăm sóc sức khỏe như Dwight school Hanoi, Aura... đã hoàn toàn hiện hữu, cư dân tương lai có thể tận hưởng cuộc sống đầy đủ tiện nghi trong không gian biệt lập, riêng tư.

Một trong những khách hàng đầu tiên của The Helia là chị Phạm Thu Giang, chủ một hệ thống làm đẹp tại Hà Nội. Là một doanh nhân gốc Hà Nội, thường xuyên bay những chuyến công tác tới Mỹ hay châu Âu nhưng chị Giang vẫn thấy thoải mái nhất khi được trở về Hà Nội. Ấn tượng với phong cách kiến trúc hiện đại của các nước phát triển, cũng như những đòi hỏi khắt khe khi chọn tổ ấm, chị Giang luôn có thói quen chú ý tới không gian quy hoạch và kiến trúc khi lựa chọn nơi an cư mới.

The Helia nằm ngay vùng lõi không gian quy hoạch mở của khu đô thị The Manor Central Park. Ảnh: Bitexco

Vì vậy, không gian quy hoạch mở cùng với phong cách kiến trúc hiện đại mà vẫn mang tinh thần phố cũ của một Hà Nội xưa của The Manor Central Park là lý do chị Giang lựa chọn mua nhà tại khu đô thị này.

Theo nữ khách hàng, những căn nhà phố tại The Helia gợi nhớ tới ngôi nhà trên "phố Hàng" quen thuộc mà gia đình đã cho thuê để kinh doanh. Hơn nữa, nhà phố thương mại tại đây còn được bố trí không gian sống tối ưu, để chị có thể sắp xếp tùy ý theo nhu cầu và sở thích.

"Hoàn toàn làm chủ không gian và cảm nhận đó là nơi mình thuộc về" là suy nghĩ không chỉ nhiều khách hàng. Chuyên gia bất động sản cho biết, những sản phẩm đem tới những trải nghiệm cá nhân hóa, khẳng định phong cách và dấu ấn của chủ nhân luôn lọt vào tầm ngắm của giới siêu giàu và có gu khác biệt.

Yên Chi