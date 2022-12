Điểm cộng của các đại lý ủy quyền Apple

Sản phẩm chính hãng, dịch vụ trải nghiệm theo tiêu chuẩn Apple toàn cầu là điểm cộng khi mua sắm tại các đại lý ủy quyền.

Apple là một trong những "ông lớn" công nghệ thành công nhất tại thị trường thiết bị di động toàn cầu. Mỗi sản phẩm thương hiệu này ra mắt đều nhận được sự mong chờ của hàng triệu người trên toàn thế giới.

Theo báo cáo quý II/2022 được Counterpoint Research công bố, thị phần Apple tại Việt Nam đạt 15,4%, tăng trưởng gấp đôi so với quý II/2021. Mức độ tiêu thụ từ 230.000 máy tăng lên gần 500.000 máy trong một quý, phát triển mạnh nhất trong tất cả thương hiệu cùng ngành.

Khách hàng trải nghiệm sản phẩm của Apple tại đại lý uỷ quyền. Ảnh: F.Studio by FPT

Lý giải về sự tăng trưởng của iPhone, đại diện F.Studio by FPT cho biết, người Việt ngày càng có xu hướng ưa chuộng những mẫu điện thoại cao cấp. Ngoài ra, nếu trước đây người muốn mua iPhone thường tìm đến các địa chỉ hàng xách tay thì giờ đây việc lựa chọn đã đa dạng hơn với sự xuất hiện của các đại lý ủy quyền.

"Ưu điểm lớn nhất khi mua sản phẩm tại các đại lý ủy quyền của Apple là người dùng được yên tâm về nguồn gốc sản phẩm cùng chế độ bảo hành, tránh được hàng kém chất lượng, lại dễ dàng bảo hành", đại diện F.Studio by FPT chia sẻ thêm.

Các đại lý ủy quyền của Apple ra đời giải quyết vấn đề hàng xách tay, đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Ảnh: F.Studio by FPT

Theo đó, các nhà bán lẻ muốn trở thành đại lý ủy quyền của Apple phải đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của thương hiệu toàn cầu này về không gian cửa hàng, nhân viên, dịch vụ bán hàng và hậu mãi... Tại Việt Nam ngày càng nhiều đại lý ủy quyền chính hãng, trong đó, F.Studio by FPT một trong những địa chỉ quen thuộc với hơn 10 năm hoạt động.

Không gian và dịch vụ tại các đại lý ủy quyền cần đạt tiêu chuẩn Apple toàn cầu. Ảnh: F.Studio by FPT

F.Studio by FPT là chuỗi cửa hàng chuyên cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chính hãng của Apple trực thuộc công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT. Doanh nghiệp ra đời giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn mua sắm sản phẩm Apple chính hãng với đầy đủ chế độ bảo hành, chăm sóc khách hàng, hậu mãi, chương trình khuyến mãi và quà tặng.

Hồi tháng 8/2022, FPT Retail công bố nâng cấp cửa hàng thành F.Studio by FPT 'Super Center' với diện tích lớn hơn gấp đôi mô hình cũ và sở hữu thiết kế, bày trí theo chuẩn mới nhất của Apple. Không dừng lại ở đó, khách hàng đến với F.Studio by FPT còn được đội ngũ nhân viên cửa hàng tư vấn tận tình để có thể chọn mua sản phẩm phù hợp với nhu cầu và sở thích. Đội ngũ chuyên viên tư vấn và cố vấn kỹ thuật tại F.Studio by FPT đều trải qua quá trình chọn lọc và đào tạo bởi các chuyên gia Apple để có thể phục vụ khách hàng một cách chuyên nghiệp.

Hàng tháng, F.Studio by FPT sẽ tổ chức các buổi workshop nhằm cung cấp thông tin cũng như giải đáp các thắc mắc của người dùng về tất cả sản phẩm của Apple, hệ điều hành iOS, macOS và các thủ thuật hữu ích khi sử dụng sản phẩm. Việc tổ chức workshop định kỳ nhằm giúp khách hàng dễ dàng nắm bắt và sử dụng hết các công năng của sản phẩm cũng như được hưởng trọn vẹn các dịch vụ đẳng cấp từ Apple.

Đăng Tuấn