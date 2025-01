Trước khi quyết định tham gia phát triển một dự án bất động sản, Indochina Capital luôn chú trọng những yếu tố đảm bảo dự án đó sẽ đạt đẳng cấp tiêu chuẩn quốc tế. Từ lựa chọn các đối tác thiết kế, các nhà quản lý, vận hành dự án cho đến từng chi tiết dù là nhỏ nhất như diện tích thang máy, ánh sáng hành lang... đều được cân nhắc kĩ càng.

Bên cạnh chất lượng dịch vụ vận hành đạt chuẩn quốc tế của Savills Việt Nam, cộng đồng cư dân tại The Nelson cũng được hưởng lợi từ hệ thống dịch vụ và tiện ích có tính cá nhân hóa cao như dịch vụ hỗ trợ tiền sảnh theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao, từ hệ thống âm thanh, ánh sáng, phòng chờ, đội ngũ lễ tân chuyên nghiệp đến dịch vụ an ninh 24/7, mang đến trải nghiệm cao cấp cho cư dân cũng như khách bên ngoài tới thăm quan dự án.

Cùng với đó là dịch vụ dọn dẹp, giặt là theo yêu cầu, dịch vụ booking đặt xe/nhà hàng, trường mẫu giáo, không gian tổ chức tiệc riêng cho cư dân, khu lounge cafe sang trọng, phòng sky sauna và jacuzzi, phòng gym cá nhân, vườn dạo bộ và khu vui chơi trẻ em, sân thiền yoga. Ngoài ra, sát cạnh The Nelson là Đại sứ quán Mỹ, nơi làm việc của những chuyên gia cấp cao, đại sứ, tham tán nước ngoài... do đó vấn đề an ninh, an toàn của khu vực dân cư nơi đây luôn được bảo đảm.