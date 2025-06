Điểm chuẩn lớp 10 TP HCM có thể tăng 0,5-1,5 ở trường top đầu

TP HCMPhổ điểm môn Toán khởi sắc, còn môn Văn không biến động so với năm ngoái, nên điểm chuẩn lớp 10 có thể tăng 0,5-1,5, theo nhiều giáo viên.

Nhận định được đưa ra sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM công bố điểm thi lớp 10 của hơn 76.000 thí sinh - ngày 23/6.

Nhìn phổ điểm, thầy Lâm Vũ Công Chính, giáo viên Toán, trường THPT Nguyễn Du, quận 10, nhận định môn điểm thi môn này tương đối tốt so với mọi năm, tập trung ở mức 6,5-7,5. Do đề thi phân hóa thí sinh ở hai câu hình học (6b và 7c), nên điểm sẽ phân hóa từ mốc 8,5. Trong khi đó, điểm môn Văn không thay đổi nhiều so với năm trước. Vì thế, thầy dự đoán điểm chuẩn tăng 1,5-2 ở nhóm trường top đầu.

Cùng quan điểm, song một số giáo viên dự đoán mức tăng thấp hơn.

Thầy Đặng Hữu Trí, giáo viên Toán, trường THCS Nguyễn Du, quận 1, cho rằng mức này khoảng 0,5-1,5 ở một số trường có độ cạnh tranh cao như: THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, THPT Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Thị Minh Khai, Gia Định, Nguyễn Hữu Huân, Trần Phú, Lê Quý Đôn, Mạc Đĩnh Chi, Bùi Thị Xuân, Trung học thực hành - Đại học Sư phạm TP HCM.

"Các trường ở top giữa sẽ ổn định, nếu tăng sẽ nằm trong khoảng 0,25-0,5", thầy Trí nhận định.

Còn thầy Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Luông, quận 6, dự đoán điểm chuẩn các trường top đầu chỉ tăng nhẹ khoảng 0,5-1. Lý do là môn Tiếng Anh giảm mạnh điểm giỏi so với năm ngoái.

Từ đó, thầy đánh giá điểm chuẩn các trường top giữa và cuối có thể giữ nguyên hoặc giảm nhẹ. Các trường vùng ven sẽ đối mặt nguy cơ thiếu thí sinh, phải tuyển bổ sung.

Biến động điểm chuẩn lớp 10 TP HCM ba năm qua

Ngược lại, theo thầy Hoàng Công Phú, Phó hiệu trưởng THPT Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, điểm chuẩn sẽ tăng ở các trường top giữa. Thầy cho rằng những trường năm ngoái lấy 18-19 điểm sẽ tăng lên mức 19-20. Các trường top đầu nhiều khả năng không tăng vì lượng thí sinh đạt điểm giỏi ở môn Tiếng Anh giảm mạnh. Còn các trường top dưới sẽ không biến động.

"Phổ điểm ba môn trải dài 6-8 tương đối nhiều, nhưng đại đa số vẫn là 4,5-6. Trong khi chỉ tiêu tăng, số thí sinh ít hơn năm ngoái", Hiệu phó THPT Vĩnh Lộc B nhận định.

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận đơn phúc khảo từ nay đến ngày 25/6. Thầy Phú khuyên thí sinh và phụ huynh cân nhắc việc này nếu thấy điểm thi chênh lệch nhiều với dự tính.

Thí sinh dự thi lớp 10 công lập TP HCM tại điểm thi THPT Trưng Vương, quận 1, tháng 6/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Năm nay TP HCM có khoảng 76.400 thí sinh lớp 10, trong khi năm ngoái là hơn 98.000. Các trường công đáp ứng 70.000 suất học, nên tỷ lệ đỗ lên tới 91%- cao kỷ lục. Trong 109 trường, THCS-THPT Trần Đại Nghĩa có tỷ lệ chọi cao nhất (1/2,9), cứ ba em thi, có một em đỗ. Ở chiều ngược lại, hơn 40 trường có tỷ lệ cạnh tranh dưới 1, tức số thí sinh đăng ký ít hơn chỉ tiêu.

Những năm gần đây, đầu vào THPT Nguyễn Thượng Hiền luôn cao nhất với 24 điểm trở lên. Các gương mặt quen thuộc trong top 10 thường lấy mức trên 22 điểm, như THPT Nguyễn Hữu Huân, Gia Định, Nguyễn Thị Minh Khai, Phú Nhuận, Mạc Đĩnh Chi, Lê Quý Đôn, Nguyễn Hữu Cầu.

Thấp nhất thành phố ở hai huyện ngoại thành Cần Giờ và Bình Chánh, nhiều trường "dậm chân tại chỗ" với mức 10,5.

Lệ Nguyễn