Điểm chuẩn lớp 10 các trường công lập ở Hà Nội

Trong 116 trường công lập không chuyên, THPT Chu Văn An lấy điểm chuẩn cao nhất với 43,25 điểm, Yên Hoà 42,25.

Tối 7/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm chuẩn của 116 trường công lập. Cụ thể như sau:

Điểm xét tuyển là tổng điểm ba môn, trong đó Văn và Toán nhân hệ số hai, cùng điểm ưu tiên.

Nhiều năm liên tiếp, THPT Chu Văn An luôn đứng đầu Hà Nội về điểm chuẩn vào lớp 10. Năm nay, trường lấy 43,25, trung bình 8,65 điểm mỗi môn. Dù vẫn đứng số một, so với năm ngoái, điểm trung bình môn của Chu Văn An giảm nhẹ 0,23 điểm.

THPT Yên Hoà đứng thứ hai với 42,25 điểm, trung bình môn 8,45. Năm nay, trường Yên Hoà nhận được hơn 2.000 hồ sơ đăng ký trong khi chỉ tiêu chỉ 675, trở thành trường có tỷ lệ chọi cao nhất Hà Nội với mức 1/3.

Mức điểm chuẩn 42 giúp THPT Phan Đình Phùng có ngưỡng đầu vào cao thứ ba Hà Nội, tăng hai bậc so với năm ngoái.

Xem top 10 trường THPT công lập lấy điểm chuẩn cao nhất

Ở chiều ngược lại, THPT Bắc Lương Sơn lấy điểm chuẩn 15, thấp nhất trong 116 trường. Trung bình, mỗi môn chỉ cần đạt 3 điểm có thể trúng tuyển. Bắc Lương Sơn cũng là một trong chín trường có số học sinh đăng ký ít hơn chỉ tiêu.

Đứng thứ hai từ dưới lên là THPT Mỹ Đức C 15,75 điểm. THPT Đại Cường lấy điểm chuẩn 16,5, cũng thuộc nhóm thấp nhất. Hai trường THPT Bất Bạt, Quang Minh cùng lấy 17 điểm. Những trường này đều ở khu vực ngoại thành, thường xuyên trong nhóm có điểm trúng tuyển thấp nhất Hà Nội.

Ngoài điểm chuẩn dành cho thí sinh tham gia kỳ thi vào lớp 10 THPT, Sở Giáo dục và Đào tạo còn công bố điểm chuẩn đối với thí sinh F0 sử dụng điểm học bạ để xét tuyển. THPT Chu Văn An có một chỉ tiêu dành cho thí sinh F0, điểm chuẩn 48, cao nhất trong 65 trường xét tuyển thí sinh F0.

Xem điểm chuẩn lớp 10 THPT chuyên tại Hà Nội

Thí sinh thoải mái sau bài thi Văn vào lớp 10 THPT tại Hà Nội. Ảnh: Thanh Hằng

Thí sinh trúng tuyển sẽ nộp hồ sơ nhập học trong ba ngày 10-12/7. Nếu trượt nguyện vọng một, các em được xét nguyện vọng hai, ba (theo hồ sơ đã đăng ký) nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn 1-2 điểm so với điểm chuẩn của trường.

Các trường THPT chưa tuyển đủ học sinh sẽ báo cáo Sở và được tuyển bổ sung từ 19 đến 22/7.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội diễn ra trong hai ngày 18-19/6 với ba bài thi. Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Các môn Ngoại ngữ thi trắc nghiệm trong 90 phút.

Năm học 2021-2022, Hà Nội có khoảng 129.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS, trong đó gần 107.000 em đăng ký thi vào lớp 10. Trong số này, khoảng 64,7% sẽ trúng tuyển vào các trường THPT công lập. Số còn lại học tại các trường tư thục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Thanh Hằng