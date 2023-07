Điểm chuẩn đại học: Khối B, D có thể tăng, khối A giảm

Điểm trung bình môn Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh tăng sẽ kéo theo điểm chuẩn các tổ hợp liên quan tăng, theo nhiều chuyên gia.

Theo phổ điểm 9 môn thi tốt nghiệp THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố sáng 18/7, điểm trung bình hầu hết môn thay đổi không đáng kể so với năm ngoái. Không tính Giáo dục công dân - môn ít xuất hiện trong các tổ hợp xét tuyển đại học, điểm môn Sinh biến động nhất, tăng 1,37 điểm so với trung bình năm ngoái, lên mức 6,39.

Ba môn khác có điểm trung bình tăng là Ngữ văn, Tiếng Anh và Hóa học nhưng mức tăng không nhiều, chỉ 0,06-0,35. Trong khi đó, điểm trung bình môn Toán, Vật lý, Lịch sử và Địa lý giảm 0,1-0,35.

Do điểm trung bình môn Sinh tăng mạnh, điểm tổ hợp khối B00 (Toán, Hóa, Sinh) cũng tăng 1,21 điểm, từ trung bình 18,19 lên thành 19,4. Tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh) cũng ghi nhận mức trung bình tăng nhưng không nhiều, từ 18,13 vào năm ngoái lên 18,56 trong năm nay.

Điểm trung bình các tổ hợp truyền thống khác gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), C00 (Văn, Sử, Địa) giảm nhẹ 0,07 đến 0,49 điểm. Trong đó, tổ hợp A00 ghi nhận mức điểm trung bình thấp nhất 4 năm qua.

Thạc sĩ Phùng Quán, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM, nhận định điểm chuẩn không nhiều biến động. Ông dự đoán các ngành có điểm chuẩn từ 27 trở lên tăng nhẹ hoặc không đổi, đặc biệt ở các ngành siêu "hot" như Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu.

Các ngành dưới 27 điểm sẽ có xu hướng giảm nhẹ. Dự báo này có phần giống với chia sẻ từ Đại học Bách khoa Hà Nội và TP HCM khi Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa công bố điểm thi. Cơ sở dự đoán của các trường khi đó dựa vào đánh giá đề thi từ giáo viên và thí sinh THPT, cũng như số lượng thí sinh chọn bài thi Khoa học tự nhiên - nguồn tuyển của các trường khối kỹ thuật, giảm so với năm trước.

Riêng với tổ hợp B00 và D01, ông Quán nhận định điểm chuẩn sẽ tăng nhẹ.

Là giáo viên dạy Sinh - môn thi có biến động điểm mạnh nhất năm nay, ông Đinh Đức Hiền, Hệ thống Giáo dục HOCMAI, cho rằng điểm chuẩn tổ hợp B00 sẽ giữ nguyên hoặc tăng nhẹ 0,25-0,5 điểm ở các trường top trên; tăng 1-2 điểm ở nhóm trường có đầu vào thấp hơn.

Nguyên nhân là đỉnh của tổ hợp B00 là từ 21 đến 21,5, cao hơn gần 2 điểm so với năm ngoái. Top 10 thí sinh đạt điểm cao nhất tổ hợp B00 năm nay cũng cao hơn 0,3-0,5 điểm với nhóm dẫn đầu năm 2022.

Phân tích sâu vào nhóm đạt điểm giỏi các môn, GS Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, cũng nhận định các tổ hợp có Sinh học, Tiếng Anh, Ngữ văn có thể nhích hơn năm ngoái 0,5-1 điểm.

Lý do bởi tỷ lệ bài thi đạt 8 trở lên ở các môn này tăng. Ví dụ, ở môn Sinh học, tỷ lệ này đạt 10,57%, cao gấp đôi so với năm ngoái. Với môn Tiếng Anh và Ngữ văn, số đạt điểm giỏi cũng tăng trên dưới 3%.

Ở chiều ngược lại, các môn Toán, Hóa, Lý, Sử, Địa có số bài thi đạt điểm từ 8 trở lên thấp hơn hẳn so với năm ngoái. Ví dụ môn Địa lý, số bài đạt điểm giỏi là 6,6% trong khi năm ngoái tỷ lệ này là 16,7%. Môn Toán từ 21,8% vào năm ngoái giảm còn 15,1% trong năm nay. Ở môn Hóa, tỷ lệ này năm nay đạt 22,6%, thấp hơn mức 27,8% của năm ngoái.

Vì vậy, ông Đức cho rằng các tổ hợp có môn Toán, Hóa, Địa dự kiến điểm trúng tuyển thấp hơn 0,5-1,5 điểm.

Dù phân tích kỹ điểm thi, ông Đức cho rằng việc tăng, giảm điểm chuẩn còn phụ thuộc vào chỉ tiêu so với năm ngoái. Nếu chỉ tiêu cho các phương thức khác tăng lên đáng kể, chỉ tiêu dành cho xét tuyển theo THPT giảm thì điểm chuẩn, với tất cả các ngành, dự kiến sẽ hạ trong biên độ 0,5-1,5 điểm.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT tại TP HCM hôm 29/6. Ảnh: Quỳnh Trần

PGS.TS Bùi Đức Triệu, trưởng Phòng Đào tạo trường Đại học Kinh tế quốc dân, cũng nhận định điểm xét tuyển đại học có thể giảm. Theo quy luật, điểm thi thấp thì điểm chuẩn giảm, nhưng các ngành top đầu không biến động nhiều. Top giữa xáo trộn mạnh hơn nhưng với cơ chế giảm điểm cộng của năm nay, mức biến động cũng sẽ không mạnh.

"Nhìn chung xu thế ổn định sẽ giữ vai trò chủ đạo. Thí sinh cứ tham khảo điểm năm trước, cộng trừ khoảng 0,5-1 điểm tùy từng nhóm ngành để cân nhắc đăng ký nguyện vọng phù hợp", ông Triệu nói.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong hai ngày 28-29/6 với hơn một triệu thí sinh dự thi. Trong đó, hơn 943.300 sử dụng kết quả vừa để xét công nhận tốt nghiệp, vừa để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Căn cứ điểm thi, thí sinh đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học đến 17h ngày 30/7 và không giới hạn số lần. Từ ngày 31/7 đến 17h ngày 6/8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển đại học trực tuyến.

Tra cứu trường, ngành phù hợp với điểm thi

Bộ Giáo dục và Đào tạo và các trường bắt đầu quy trình xét tuyển và xử lý nguyện vọng đại học từ ngày 12 đến 20/8, qua đó xác định nguyện vọng cao nhất thí sinh trúng tuyển.

Từ 17h ngày 22/8, các trường thông báo điểm chuẩn, danh sách trúng tuyển đợt một. Thí sinh xác nhận nhập học trước 17h ngày 6/9.

Dương Tâm - Thanh Hằng - Nhật Lệ