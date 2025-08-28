Điểm ăn uống 'hoạt động hết công suất' buổi sơ duyệt diễu binh

Thực khách đến dồn dập vào khung giờ trước buổi diễu binh khiến nhiều nhà hàng quá tải, không kịp trở tay, khách phải ngồi đợi, nhiều nơi đồ ăn hết sớm.

Duy Hạnh, chủ quán bánh đa hải sản, trên phố Văn Cao đối diện Cung thể thao Quần Ngựa, nơi kết thúc của tuyến diễu binh số 3 và 8, cho hay trong ba ngày hợp luyện và sơ duyệt, quán hôm nào cũng "hoạt động hết công suất". Lượng đồ ăn không tăng đột biến, nhưng dồn hết vào khung giờ từ 17h30 đến 20h nên quán rơi vào tình trạng quá tải, phục vụ chậm.

Tương tự, hàng bún cá và gà tần Cậu Cả trên phố Phan Kế Bính giáp phố Liễu Giai, ngày thường bán hàng đến khoảng 22h30, nhưng trong cả buổi hợp luyện ngày 24/8 và sơ duyệt 27/8, chỉ khoảng 19h30 đã hết hàng do nhiều khách ăn sớm. Gần 20h, khách vẫn nườm nượp vào hỏi. "Biết là bán được nhiều hàng thì doanh thu tăng, nhưng hết sức rồi, chỉ phục vụ được vậy thôi", chủ quán bún cá cho hay.

Do nằm cách xa Quảng trường Ba Đình 4 km nên đoàn diễu binh đến tuyến phố Liễu Giai - Văn Cao muộn, khoảng 21h. Vì thế, nhiều người đi xếp hàng từ chiều chưa kịp ăn phải tranh thủ "nạp năng lượng".

Chị Thanh Huyền, phường Cầu Giấy, cho hay đã vào ăn trong trung tâm thương mại trước khi xem diễu binh. Hai mẹ con chị được người quen giữ chỗ nên thong thả ăn trước khi quay trở lại vị trí ngồi trên đường Liễu Giai. Các nhà hàng như Pizza 4P, Thai Express, Phố Ngon 37, Alfresco, Khao Lao trong trung tâm thương mại Lotte Center Hanoi hay Vincom Metropolis cũng kín khách trước giờ diễu binh.

Phố Nguyễn Thái Học, nơi tuyến diễu binh số 1 và 2 đi qua, không có nhiều nhà hàng như khu vực Văn Cao, chủ yếu là quán cà phê bán đồ ăn vặt như xôi khúc, xúc xích, mì tôm hay các loại đồ uống như trà đá, nước trái cây. Chủ một quán cà phê thể thao và nhạc sống trên tuyến phố này cho biết "bán không ngừng tay" suốt buổi chiều 27/8.

Tại khu vực đường Thanh Niên, buổi sáng ngày sơ duyệt, nhà hàng Ming và Pacifica thuộc khách sạn Pan Pacific, nhận hàng trăm cuộc điện thoại đặt bàn nhưng nhân viên phải từ chối vì đã kín chỗ. Nhà hàng nằm ở tầng 1 và 2 đều có góc nhìn ra đường Thanh Niên, điểm tập kết của các xe bánh lốp và bánh xích.

Chị Thanh Thúy, Quản lý Truyền thông Tiếp thị khách sạn Pan Pacific, cho biết hầu như không nhận khách bên ngoài vì chính khách thuê phòng khách sạn cũng có nhu cầu xem diễu binh từ phòng ăn. Thông thường giờ chiều từ khoảng 16-18h hai nhà hàng không kín khách nhưng dịp này thì ngoại lệ. Khách yêu cầu giờ ăn được đẩy sớm lên hoặc chọn dịch vụ trà chiều để có thể ngắm trọn các loại xe quân sự đến điểm tập kết.

Không chỉ ngồi ăn tại quán, dịch vụ giao hàng cũng đắt khách. Nhiều đường cấm, đi lại không thuận tiện, các shipper chỉ giao được hàng ở các khu vực lân cận, người đặt phải len qua dòng người đi lấy đồ, nhưng vẫn kín đơn phục vụ khách xem diễu binh đến tối.

Ngoài ra, nhiều người dân và du khách chuẩn bị rất kỹ cho buổi diễu binh nên đã mang theo cả đồ ăn, nước uống từ nhà. "Kiếm chỗ ngồi đã khó rồi, giữ chỗ còn khó hơn. Ngồi lâu thì đói mà đứng dậy thì mất chỗ, tôi chọn mang theo bánh mì và nước uống sẵn, yên vị một nơi", một người dân ở Nguyễn Thái Học cho biết.

