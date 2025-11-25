Điểm A tràn lan ở Harvard gây chia rẽ

MỹTỷ lệ điểm A cao chót vót ở Harvard và nhiều đại học khác đã trở thành tâm điểm giáo dục Mỹ, khiến các giáo sư "chia rẽ" vì cách giải quyết.

Theo báo cáo hồi cuối tháng 10 của Ban đào tạo bậc đại học ở Harvard, 60% tổng số điểm mà sinh viên đạt được ở mức A (4.0/4.0), tăng gần gấp ba lần so với cách đây 20 năm. Trong khi đó, thời gian trung bình dành cho việc học ngoài giờ của sinh viên gần như không đổi, ở mức là 6,3 giờ mỗi tuần vào năm ngoái, so với 6,08 giờ vào năm 2006.

Hầu hết giảng viên bày tỏ lo ngại chênh lệch giữa điểm số và chất lượng bài làm của sinh viên. Nhưng không chỉ Harvard, hiện tượng này được cho là phổ biến trong giáo dục đại học Mỹ, kể cả những trường hàng đầu như Đại học Princeton, Cornell,...

Trong báo cáo, Đại học Harvard cho biết đang cân nhắc thêm nấc điểm A+, bổ sung dữ liệu điểm trung bình của mỗi khóa học trên bảng điểm của sinh viên để nhà tuyển dụng có thang so sánh.

Ban đào tạo cũng đề xuất các giảng viên quay lại cách dạy và cách kiểm tra truyền thống. Amanda Claybaugh, trưởng Ban, dự đoán các hình thức như kiểm tra trên lớp và gọi trả bài sẽ trở lại. Chúng giúp sinh viên tập trung, có ý thức chuẩn bị bài, còn giáo sư đánh giá được mức độ hiểu bài của học trò.

Còn hiện tại, sinh viên có thể lấy điểm dựa trên thảo luận, thuyết trình...

Một tòa nhà trong khuôn viên Đại học Harvard, Mỹ. Ảnh: Harvard Business School Fanpage

Tuy nhiên, nhiều giáo sư nghi ngờ giải pháp này, nhất là trong bối cảnh đại học gặp khó khăn về tài chính. Việc siết chặt điểm số có thể khiến số lượng tuyển sinh giảm mạnh.

Peter Burkholder, giáo sư Sử học tại Đại học Fairleigh Dickinson, tin rằng nếu một trường sống nhờ học phí mà chấm điểm khó hơn, sinh viên sẽ không đến nữa. Hiện, cứ 10 đại học ở Mỹ thì bảy nơi chấp nhận 85% ứng viên, thậm chí tuyển hết. Sinh viên mới là người nắm quyền lựa chọn trường.

Giảng viên không có biên chế lại càng nhạy cảm với áp lực này. Ở nhiều trường, đánh giá môn học từ sinh viên là thước đo duy nhất của hiệu quả giảng dạy. Một số giảng viên chia sẻ rằng họ thường xuyên phải cho điểm cao để lấy đánh giá tốt.

Tuy nhiên, không ít người ủng hộ việc thay đổi cách chấm điểm hiện tại, bằng cách đánh giá sinh viên theo mức độ đạt tiêu chuẩn, theo thang đỗ/trượt hoặc nhận xét thay vì chấm điểm... Như vậy, sinh viên sẽ hiểu rõ hơn thế nào là thành thạo một kỹ năng và cách cải thiện.

Megan Frary, giảng viên ngành Vật liệu tại Đại học Boise State, cho phép sinh viên sửa bài sau khi đọc nhận xét chi tiết. "Các em kiếm được điểm bằng cách chứng minh là mình đang học từ nhận xét đó. Tôi tin vào việc phát triển kỹ năng cho sinh viên, nên tôi cho họ làm lại", bà nói.

Tuy nhiên, vấn đề còn nằm ở cách thực hiện. Theo Viji Sathy, quyền giám đốc Trung tâm phát triển giảng viên tại Đại học North Carolina-Chapel Hill, nếu bài kiểm tra đọc dễ đến mức không phân biệt được sinh viên có hiểu hay không, hoặc hệ thống cho phép thi lại quá nhiều lần thì sẽ không có ích gì.

Những phương pháp thay thế này cũng có thể trở nên quá tải, chiếm thời gian và công sức mà lẽ ra nên dành cho việc dạy và học, theo Alain Plante, giáo sư tại Đại học Pennsylvania.

Trong khi các giáo sư tìm cách giảm lạm phát điểm, tại Harvard, nhiều sinh viên phản đối vì thấy không công bằng với nỗ lực của họ. Nhiều ý kiến khác cho rằng sinh viên đỗ vào trường vốn đã xuất sắc sẵn, nên được nhiều điểm A là đương nhiên.

Khánh Linh (The Chronicle of Higher Education, The Harvard Crimson, WSJ)