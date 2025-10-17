Diego Costa xô ngã đồng nghiệp nữ khi chuẩn bị cho trận từ thiện

AnhCựu tiền đạo tuyển Tây Ban Nha Diego Costa không hề nhường nhìn Gemma Davison, cựu nữ tuyển thủ Anh, trong buổi tập chuẩn bị cho trận đấu từ thiện của Chelsea.

Trong video xuất hiện trên mạng hôm 16/10, Costa xô ngã Davison từ phía sau. Chứng kiến pha phạm lỗi của đồng đội với cựu nữ cầu thủ Chelsea và Arsenal, cựu trung vệ John Terry không ngần ngại cảnh báo: "Lỗi này đáng thẻ vàng đấy".

Costa xô ngã Davison trên sân tập của Chelsea cuối tuần trước. Ảnh: Daily Mail

Buổi tập nhằm chuẩn bị cho trận đấu từ thiện cuối tuần trước giữa huyền thoại hai CLB Chelsea và Liverpool. Costa, Terry và Davison đều từng giành Ngoại hạng Anh với Chelsea. "Costa là vậy đấy. Cậu ta chẳng quan tâm đến gì hết", Terry nói.

Bị phạm lỗi, nhưng Davison không phật ý đối với Costa. Sau đó, cô đứng dậy, vui vẻ ôm cựu cầu thủ 37 tuổi người Tây Ban Nha.

Costa xô ngã sao nữ khi chuẩn bị cho trận đấu từ thiện Tình huống Costa xô ngã Davison.

Trong trận đấu từ thiện diễn ra sau đó, Costa cũng gây chú ý khi va chạm với Martin Skrtel. Anh phản ứng mạnh sau pha mất bóng, dẫn đến thẻ vàng.

Khi còn thi đấu, Costa nổi tiếng với phong cách không ngại va chạm và gây tranh cãi với đối thủ. Trong trận Chelsea gặp Liverpool ở Cup Liên đoàn năm 2015, cựu tiền đạo tuyển Tây Ban Nha dẫm lên Skrtel và Emre Can, dẫn đến án cấm thi đấu ba trận.

"Cậu ta có thể nhảy qua một cách dễ dàng, nhưng cố tình dẫm vào mắt cá chân Skrtel. Hậu quả có thể đã rất tệ", HLV khi đó của Liverpool Brendan Rodgers từng nói.

Costa (phải) tranh cãi với Skrtel trong trận từ thiện giữa Chelsea và Liverpool hôm 11/10. Ảnh: CFC

Costa ghi 59 bàn trong 120 trận cho Chelsea giai đoạn 2014-2017, giành hai Ngoại hạng Anh và một Cup Liên đoàn. Cựu sao Tây Ban Nha cũng từng giành hai La Liga và một Europa League với Atletico.

Costa ngừng thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2024 tại Gremio (Brazil), nhưng chưa tuyên bố giải nghệ. Anh có thể trở lại nếu nhận được lời đề nghị thích hợp.

Thanh Quý (theo Daily Mail)