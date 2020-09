Dịch vụ y tế quốc tế cho bệnh nhân ung thư, bệnh hiểm nghèo

Từ ngày 1/9 đến ngày 30/11/2020, đối tượng tham gia các sản phẩm bảo hiểm "An Phúc Trọn Đời Ưu Việt" (hoặc smartPLAN - Bảo hiểm liên kết chung quyền lợi ưu việt hoặc PB Life Enhancement - An Phú Trọn Đời), "An Vui Trọn Vẹn" của AIA Việt Nam có phí bảo hiểm quy năm (APE) từ 18 triệu đồng trở lên hoặc sản phẩm bảo hiểm "Sống Khỏe Hơn 100" (hoặc "Sống Khỏe Sống Thịnh Vượng") ("Bên mua bảo hiểm") sẽ được quyền đăng ký thông tin của một người yêu thương để trao tặng dịch vụ "Song Hành Y Tế" dành cho bệnh ung thư.

Chương trình "Chia sẻ yêu thương" không chỉ giúp khách hàng tham gia bảo hiểm AIA Việt Nam mà nay người thân của họ cũng được tiếp cận với dịch vụ dành cho bệnh ung thư. Đây là cách AIA Việt Nam hiện thực hóa lời hứa giúp người Việt sống khỏe hơn, lâu hơn, hạnh phúc hơn. Thông tin chi tiết về chương trình "Chia sẻ yêu thương" xem tại đây.