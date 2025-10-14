Dịch vụ xe khách hạng sang như ở nhà cho 4-5 người

Ấn ĐộNgoài tivi, tủ lạnh, lò vi sóng và toilette, bên cạnh tài xế còn có một người hỗ trợ cho 4-5 hành khách trên xe.

Thông thường, xe khách đường dài cao cấp ở Ấn Độ trang bị giường ngủ ấm cúng, gian bếp nhỏ và đôi khi là phòng tắm nhỏ gọn. Giờ đây, hành khách của Uber có thể tận hưởng những chuyến đi liên tỉnh theo chủ đề lữ hành với dòng xe Intercity Motorhome phiên bản giới hạn.

Vào ngày 9/10, Uber thông báo đã mở rộng dịch vụ vận chuyển theo phong cách lữ hành đến Bengaluru, Mumbai và Pune. Ban đầu được triển khai trong một tháng tại Delhi trong mùa gió mùa, dịch vụ này thành công vang dội đối với những du khách di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác. Theo Times of India, công suất sử dụng xe đạt 100% mỗi ngày và thậm chí cư dân ở các thành phố khác cũng bắt đầu tìm hiểu về dịch vụ.

Giờ đây, dịch vụ mở rộng ra ba thành phố khác kể từ 15/10. Các chuyến đi đường dài có thể được đặt trước từ ngày 13/10. Trong khi đó, khách hàng ở Delhi sẽ được tận hưởng các chuyến đi đến ngày 31/12.

Mỗi xe thuộc Intercity Motorhome đều trang bị tivi, lò vi sóng, tủ lạnh mini, bồn rửa tay và nhà vệ sinh. Xe được thiết kế để chở 4-5 hành khách cùng một tài xế và một người hỗ trợ. Dịch vụ còn gồm trải nghiệm riêng tư như phòng chờ, theo dõi hành trình trực tiếp và hỗ trợ 24/7.

Mỹ Anh