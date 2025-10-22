Dịch vụ xe cấp cứu tính giá như thế nào

Chi phí vận chuyển cấp cứu được tính từ tiền công tài xế và kíp bác sĩ đi kèm các dịch vụ như bình oxy, bóp bóng, khấu hao xe, xăng dầu... song mỗi bệnh viện một giá bởi không có quy định chung áp dụng toàn quốc.

Gần đây, nhiều người dân phản ánh bị thu tiền xe vận chuyển cấp cứu quá cao so với thực tế quãng đường, khiến bệnh nhân thêm nặng gánh chi phí. Như trường hợp gia đình tại Ninh Bình phải trả 2,4 triệu đồng để thuê xe cấp cứu chở người thân hấp hối về nhà, dù quãng đường chỉ khoảng 12 km, hồi giữa tháng 10.

Theo đó, người này đưa mẹ đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên khám và điều trị. Do bệnh tình mẹ trở nặng, gia đình thống nhất xin cho bà về nhà để người thân chăm sóc. Người con trai nhờ bệnh viện liên hệ xe cấp cứu 115 để đưa mẹ về nhà, cách bệnh viện khoảng 12 km.

Sau khi về tới nhà, lái xe thông báo tổng chi phí vận chuyển là 2,4 triệu đồng. Cho rằng mức phí quá đắt, anh đã liên hệ tới Trung tâm Vận chuyển cấp cứu 115 Hưng Yên để nêu thắc mắc. Đại diện trung tâm giải thích chi phí này bao gồm nhiều khoản như công bác sĩ bóp bóng, công lái xe, xăng dầu, khấu hao xe, oxy và các chi phí khác.

Theo lãnh đạo trung tâm, sở dĩ chi phí cao vì đây là ca vận chuyển đặc biệt vào lúc 1h sáng, bệnh nhân trong tình trạng hấp hối, cần hỗ trợ hô hấp liên tục trên xe. Bảng giá này đã được niêm yết và áp dụng nhiều năm.

"Nếu không sử dụng các dịch vụ kỹ thuật như bóp bóng, chi phí cho quãng đường tương tự sẽ vào khoảng một triệu đồng", vị này cho hay.

Thực tế, không chỉ riêng Hưng Yên, chi phí vận chuyển cấp cứu ngoại viện hiện "mỗi nơi một giá" do chưa có khung giá thống nhất áp dụng toàn quốc. Bác sĩ Trần Anh Thắng, Phó giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, cho biết mỗi địa phương thường xây dựng một bảng giá riêng do UBND cấp tỉnh, thành phố quyết định, dẫn đến sự chênh lệch.

"Mức giá phụ thuộc vào cơ sở vật chất, nhân lực và danh mục kỹ thuật y tế sử dụng trong quá trình vận chuyển", bác sĩ Thắng nói.

Cấp cứu 115 Hà Nội vận chuyển bệnh nhân. Ảnh: Giang Huy

Tại Hà Nội, giá dịch vụ cấp cứu ngoại viện áp dụng theo Quyết định của UBND Thành phố từ năm 2017. Ví dụ, quãng đường dưới 5 km có giá 500.000 - 600.000 đồng, trong khi quãng đường 51-100 km có giá 1-1,6 triệu đồng. Tuy nhiên, mức giá này được xây dựng dựa trên lương cơ sở và các yếu tố thị trường cách đây gần 8 năm nên không còn phù hợp. Thành phố đang lấy ý kiến để ban hành bảng giá mới, ông Thắng cho hay.

Mục đích vận chuyển cũng ảnh hưởng đến chi phí. Nếu chuyển bệnh nhân từ nhà đến viện hoặc giữa các cơ sở y tế được xem là "cấp cứu" và có thể được Bảo hiểm Y tế (BHYT) chi trả. Ngược lại, vận chuyển bệnh nhân từ viện về nhà được tính là "dịch vụ" theo yêu cầu, không thuộc phạm vi thanh toán của BHYT.

Tương tự, tại TP HCM, cơ sở nhà nước cũng như tư nhân được quyết định giá thu đối với dịch vụ kỹ thuật như vận chuyển người bệnh nhưng phải kê khai giá với Sở Y tế. Cơ sở công khai và niêm yết giá để người dân, người bệnh được biết, từ đó thỏa thuận, lựa chọn dịch vụ cũng như góp ý về giá khi sử dụng. Song trong thực tế, nhiều đơn vị đã không công khai giá, dẫn đến tình trạng "chặt chém" khi vận chuyển, gây bức xúc dư luận.

Trước bất cập này, ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, cho biết Bộ Y tế đang xây dựng đề án cấp cứu ngoại viện. "Đề án sẽ đưa ra một khung giá vận chuyển thống nhất, hợp lý để áp dụng trên toàn quốc, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người bệnh", ông Đức nói. Hiện chưa rõ thời gian đề án hoàn thành và đưa vào áp dụng.

Lê Nga