Dịch vụ vận tải hàng hóa đường sắt kết hợp hàng không

Nhật BảnJalcargo và JR East triển khai dịch vụ mới kết hợp tàu cao tốc Shinkansen và mạng lưới hàng không JAL, giúp rút ngắn thời gian vận chuyển và giảm phát thải CO2.

Japan Airlines Cargo (Jalcargo) và Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản (JR East) chuẩn bị triển khai dịch vụ vận tải hàng hóa mới, kết hợp thế mạnh của mạng lưới tàu cao tốc Shinkansen với hệ thống vận chuyển hàng hóa hàng không toàn cầu của JAL.

Dịch vụ mang tên JAL de Hako-byun ra mắt hôm 13/1 được kỳ vọng rút ngắn đáng kể thời gian trung chuyển đến các điểm đến tại châu Á, đồng thời góp phần giảm phát thải CO2 thông qua chuyển đổi phương thức vận tải từ đường bộ sang đường sắt.

Một chiếc máy bay của Japan Airlines Cargo. Ảnh: Jalcargo

Dịch vụ sẽ khai thác từ các ga thuộc mạng lưới Hako-byun tại Nhật Bản như Shin-Hakodate-Hokuto, Shin-Aomori, Morioka, Akita, Sendai, Niigata, Nagano, Tsuruga và một số địa điểm khác. Hàng hóa sau đó được vận chuyển bằng đường hàng không từ sân bay Haneda và Narita của Tokyo tới các điểm đến gồm Singapore Changi, Kuala Lumpur, Hong Kong, Taiwan Taoyuan và Taipei Songshan.

Theo Jalcargo, thời gian vận chuyển từ Niigata đến Hong Kong sẽ giảm từ khoảng 30 giờ xuống còn 18 giờ, trong khi tuyến Nagano đi Malaysia rút ngắn từ hơn 40 giờ xuống còn 34 giờ.

Việc triển khai chính thức dịch vụ vận tải tích hợp đường sắt - hàng không JAL de Hako-byun được thực hiện sau chuyến thử nghiệm thành công từ Sendai tới Singapore vào tháng 10/2025.

Lô hàng thương mại đầu tiên là thủy sản xuất khẩu chuyên biệt từ Tsuruga đi Đài Loan (Trung Quốc), được vận chuyển bằng tàu hỏa tới Tokyo, sau đó bay từ sân bay Haneda tới Taipei Songshan, trước khi tiếp tục vận chuyển đường bộ tới sân bay Taiwan Taoyuan để làm thủ tục hải quan.

Trong thời gian tới, Jalcargo và JR East cho biết sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới vận chuyển và nâng cao các dịch vụ logistics tích hợp.

Hải My (Theo Logistics Manager)