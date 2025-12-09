Dịch vụ 'trai đẹp phục vụ'

Nhiều nhà hàng, quán cà phê ở Trung Quốc tuyển nam giới ngoại hình như người mẫu, thậm chí cởi trần phục vụ để hút khách nữ, hình thành nền kinh tế "Kenfluencer".

Tại các thành phố lớn như Thượng Hải, Thành Đô hay Quảng Châu, làn sóng "Kenfluencer" – thuật ngữ lấy cảm hứng từ Ken, nhân vật bạn trai của búp bê Barbie – đang trở thành công thức hút khách mới.

Quán cà phê Sizen ở Quảng Châu nổi tiếng trên mạng xã hội không nhờ đồ uống mà bởi dàn nhân viên ngoại hình như người mẫu. Tại đây, các nhân viên nam luôn ăn mặc chỉn chu, chăm sóc khách hàng như những "công chúa", mang lại cảm giác được chiều chuộng.

Chuỗi nhà hàng lẩu ở Thành Đô, Trung Quốc hút khách do có dàn nhân viên nam cơ bắp phục vụ. Ảnh: SCMP

Ngược lại, chuỗi lẩu Cheng Dieyi tại Thành Đô hay một số nhà hàng ở Thạch Gia Trang lại hút hàng triệu lượt xem nhờ phong cách táo bạo hơn: nhân viên nam cởi trần, khoe cơ bắp dưới lớp tạp dề và sẵn sàng tạo dáng chụp ảnh cùng thực khách.

Hiện tượng này phản ánh sự thay đổi lớn trong quyền lực chi tiêu. Phụ nữ Trung Quốc ngày càng mạnh tay cho các trải nghiệm giải trí và nắm quyền quyết định xu hướng tiếp thị. Cơ thể và vẻ đẹp của nam giới lúc này trở thành một phần của trải nghiệm tiêu dùng.

Không chỉ dừng lại ở việc phục vụ bàn, xu hướng kiếm tiền nhờ ngoại hình còn lan sang các ứng dụng di động. Trên ứng dụng đồ cũ Xianyu, dịch vụ "thuê bạn trai" để làm việc nhà, đi mua sắm hoặc tâm sự đang trở thành chủ đề nóng trong năm 2025.

Năm ngoái, nền tảng này ghi nhận hơn 9 triệu người đăng tin tìm việc, trong đó 41% thuộc thế hệ Gen Z. "Lao động nhan sắc" nổi lên như một lối ra cho những nam giới có ngoại hình, sự duyên dáng nhưng không muốn gò bó trong công sở. Jessie Song, một TikToker nổi tiếng, nhận định xu hướng này sẽ còn phát triển đa dạng khi nhóm khách hàng nữ giàu có ngày càng muốn tìm kiếm những dịch vụ được thiết kế riêng, không ràng buộc.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo ranh giới của trào lưu này rất mong manh. Phụ nữ ngày càng nhạy bén, họ sẵn sàng chi tiền để được tôn trọng và phục vụ, nhưng sẽ quay lưng nếu cảm thấy thương hiệu đang lạm dụng hình ảnh nam giới để thao túng tiêu dùng thay vì mang lại giá trị thực tế.

Minh Phương (Theo Jing Daily)